Thời điểm ăn sáng nói gì về sức khỏe và tuổi thọ của bạn? 04/10/2025 08:55

(PLO)- Mặc dù thời điểm ăn sáng sớm không tự động kéo dài tuổi thọ, nhưng việc duy trì thời điểm ăn uống đều đặn, đặc biệt là bữa sáng, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định cân nặng và đường huyết.

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng thời điểm ăn sáng quá muộn có thể liên quan đến sức khỏe kém và tuổi thọ bị rút ngắn.

Mặc dù thời điểm ăn sáng sớm không tự động kéo dài tuổi thọ, nhưng việc duy trì thời điểm ăn uống đều đặn, đặc biệt là bữa sáng, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định cân nặng và đường huyết. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tại sao ăn sáng muộn làm tăng nguy cơ tử vong?

Nghiên cứu được thực hiện trên 2.945 người cao tuổi tại Vương quốc Anh cho thấy những người có thói quen ăn sáng muộn hơn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Cụ thể, cứ mỗi giờ ăn sáng muộn, nguy cơ tử vong tăng từ 8% đến 11%.

Các yếu tố như di truyền, khó khăn khi chuẩn bị bữa ăn, bệnh tật và vấn đề về giấc ngủ có thể góp phần làm thay đổi thời điểm ăn sáng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng cần có thêm nghiên cứu để xác định rõ ràng liệu việc ăn sáng muộn là nguyên nhân hay hệ quả của các vấn đề sức khỏe trong quá trình lão hóa. Dù vậy, phát hiện này có thể giúp nhận diện những người lớn tuổi có nguy cơ sức khỏe cao.

Ăn sáng sớm có lợi ích gì?

Nghiên cứu không chỉ ra thời điểm ăn sáng hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn trong vòng một đến hai giờ sau khi thức dậy. Khung thời gian này giúp phá vỡ cơn nhịn ăn qua đêm và cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Thiết lập trao đổi chất: Ăn sớm giúp khởi động quá trình trao đổi chất và điều chỉnh chế độ ăn uống theo nhịp sinh học.

Ổn định đường huyết: Ăn trong vòng hai giờ sau khi thức dậy giúp ổn định lượng đường trong máu tốt hơn.

Tăng cường hormone tiêu hóa: Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thời điểm ăn sáng sớm hơn giúp cải thiện lượng đường trong máu và tăng cường phản ứng của hormone GLP-1 (Glucagon-like peptide-1). Hormone này được giải phóng sau bữa ăn để điều chỉnh sự thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Sự nhất quán là chìa khóa vàng

Điều quan trọng nhất khi xác định thời điểm ăn sáng là phải duy trì một lịch trình nhất quán.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng, thời điểm ăn sáng "tốt nhất" là thời điểm bạn có thể duy trì đều đặn suốt cả tuần và cảm thấy no, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, ăn sáng gần thời điểm thức dậy thường sẽ tốt hơn.

Hỗ trợ nhịp sinh học: Ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học bị rối loạn có thể dẫn đến mệt mỏi, khó tập trung, tiểu đường và rối loạn tâm trạng.

Kiểm soát cân nặng: Một nghiên cứu về tác động lâu dài của việc hạn chế calo đã phát hiện ra rằng việc ăn sáng đúng giờ có liên quan đến việc giảm cân và hạn chế calo tốt hơn.

Lời khuyên cho thói quen ăn sáng lành mạnh

Bất chấp những phát hiện của nghiên cứu, việc cố gắng ăn sáng sớm hơn một giờ không phải là biện pháp kéo dài tuổi thọ một cách thần kỳ. Thay vào đó, việc ăn sáng trong vòng hai giờ sau khi thức dậy mang lại nhiều lợi ích tiềm năng: kiểm soát đường huyết tốt hơn, duy trì nhịp sinh học lành mạnh và kiểm soát cân nặng.

Nếu bạn không cảm thấy đói ngay khi thức dậy, hãy dành 60-90 phút trước khi bắt đầu ăn. Khoảng thời gian này vẫn nằm trong khung thời gian 2 giờ lành mạnh. Việc bỏ bữa sáng có thể dẫn đến việc bù lại lượng calo đã mất bằng các thực phẩm kém lành mạnh hơn hoặc khẩu phần ăn lớn hơn sau đó.

Lên kế hoạch trước để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa sáng là giải pháp tối ưu. Bạn có thể chuẩn bị yến mạch qua đêm, luộc sẵn trứng, hoặc chuẩn bị sẵn bánh mì nướng và bơ đậu phộng để có những lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng.