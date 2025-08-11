Ăn chuối vào mỗi bữa sáng, cơ thể sẽ thay đổi thế nào? 11/08/2025 08:17

(PLO)- Ăn chuối vào mỗi bữa sáng có thể mang đến hàng loạt lợi ích cho sức khỏe như duy trì năng lượng ổn định, cải thiện hệ tiêu hóa, nâng cao tâm trạng và điều hòa huyết áp.

Podcast:

Podcast: Ăn chuối vào mỗi bữa sáng, cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

Theo The Times of India, thêm một quả chuối vào bữa sáng mỗi ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe tổng thể. Loại quả này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ mà còn mang đến nhiều lợi ích đáng giá khác cho cơ thể.

Năng lượng bền bỉ, không lo 'tụt dốc'

Chuối là nguồn cung cấp carbohydrate tự nhiên và vitamin B dồi dào, giúp duy trì năng lượng ổn định suốt buổi sáng. Khác với đồ ngọt hay cà phê gây cảm giác 'tăng rồi tụt', chất xơ trong chuối làm chậm quá trình hấp thu đường, giữ cho mức năng lượng của bạn luôn ở trạng thái cân bằng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mỗi quả chuối cung cấp khoảng 3–5g chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru. Chuối xanh chứa tinh bột kháng, một loại prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, trong khi chuối chín lại dịu nhẹ, rất tốt cho những người có dạ dày nhạy cảm.

Điều hòa huyết áp và đường huyết

Chuối rất giàu kali (khoảng 380–420mg mỗi quả), giúp loại bỏ natri dư thừa, thư giãn mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết, đặc biệt khi ăn kèm với protein hoặc chất béo lành mạnh.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Chuối chứa tryptophan và vitamin B6, những tiền chất cần thiết để sản xuất serotonin và dopamine, hai hormone 'hạnh phúc'. Việc bổ sung chuối vào chế độ ăn có thể giúp nâng cao tâm trạng và giảm bớt cảm giác căng thẳng.

Ăn chuối vào mỗi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Chuối giàu vitamin C, mangan và các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch.

Hỗ trợ tập luyện và phục hồi

Kali và magiê trong chuối giúp ngăn chuột rút và hỗ trợ phục hồi cơ sau tập. Nhiều nghiên cứu so sánh chuối với nước uống thể thao và cho thấy hiệu quả tương đương trong việc cung cấp năng lượng và điện giải.