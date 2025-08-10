Bạn cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày để giúp thận khỏe mạnh? 10/08/2025 09:43

(PLO)- Nước là yếu tố không thể thiếu đối với sức khỏe thận, giúp loại bỏ chất thải, ngăn ngừa sỏi thận và hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải.

Theo The Times of India, thận được ví như nhà máy lọc sinh học của cơ thể, hoạt động không ngừng nghỉ để duy trì sự cân bằng và loại bỏ độc tố. Để cỗ máy này vận hành trơn tru, việc cung cấp đủ nước là yếu tố then chốt.

Mỗi ngày, thận lọc khoảng 190 lít máu để loại bỏ các chất thải, ure, natri và dịch thừa, sau đó bài tiết ra ngoài qua nước tiểu. Khi bạn uống đủ nước, thận sẽ làm việc hiệu quả hơn, pha loãng các chất cặn bã và độc tố, giúp chúng dễ dàng bị đào thải. Ngược lại, nếu cơ thể thiếu nước, các chất này sẽ bị cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) và gây tổn thương thận vĩnh viễn.

Quy tắc '8 ly' — sự thật hay hư cấu?

Lời khuyên uống 8 ly nước mỗi ngày (khoảng 2 lít) từ lâu đã trở thành một quy tắc phổ biến. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, không phải tiêu chuẩn y khoa cứng nhắc. Nhu cầu nước của mỗi người là duy nhất và phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Cân nặng và thể trạng: Người có cân nặng lớn hơn cần nhiều nước hơn.

- Mức độ vận động: Vận động mạnh làm mất nước qua mồ hôi nhiều hơn.

- Khí hậu: Thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể dễ mất nước hơn.

- Chế độ ăn: Ăn mặn, ăn cay, hoặc nhiều thịt cá sẽ khiến thận phải làm việc vất vả hơn, nên bạn cần uống nhiều nước hơn để hỗ trợ thận lọc chất thải.

- Tình trạng sức khỏe: Một số bệnh lý như tiểu đường, bệnh thận hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nước.

Lượng nước khuyến nghị và dấu hiệu cơ thể đủ nước

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị chung về tổng lượng nước cần thiết mỗi ngày (bao gồm cả từ thức ăn và đồ uống):

- Nam giới: Khoảng 3,7 lít (~15,5 cốc).

- Nữ giới: Khoảng 2,7 lít (~11,5 cốc).

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 1,5–2 lít nước lọc mỗi ngày là đủ. Con số này có thể tăng lên nếu bạn sống trong môi trường nóng ẩm hoặc thường xuyên vận động mạnh. Riêng những người có tiền sử sỏi thận, việc uống đủ khoảng 3 lít nước mỗi ngày để đạt 2,5 lít nước tiểu là rất quan trọng để phòng ngừa tái phát.

Nhu cầu nước của mỗi người là khác nhau. Hãy lắng nghe cơ thể để biết bao nhiêu nước mỗi ngày là đủ cho bạn. Ảnh: Pexels

Bạn có thể dễ dàng nhận biết cơ thể đã đủ nước hay chưa thông qua các dấu hiệu:

- Nước tiểu có màu vàng nhạt.

- Đi tiểu 6–8 lần mỗi ngày.

- Hiếm khi cảm thấy khát hoặc khô miệng.

- Cơ thể tỉnh táo, không mệt mỏi hay chóng mặt.

Khi nào cần hạn chế uống nước?

Mặc dù nước rất quan trọng, việc uống quá nhiều cũng có thể gây nguy hiểm trong một số trường hợp. Nếu mắc các bệnh lý dưới đây, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm soát lượng nước nạp vào cơ thể:

- Suy thận hoặc bệnh thận giai đoạn cuối.

- Suy tim hoặc xơ gan.

- Hạ natri máu.

Uống quá nhiều nước khi cơ thể không thể đào thải kịp có thể gây phù nề, giữ nước hoặc thậm chí làm tụt nồng độ natri máu. Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, lú lẫn hoặc đầy bụng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã uống quá nhiều nước.