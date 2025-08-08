7 lợi ích sức khỏe của cà phê được khoa học chứng minh 08/08/2025 13:54

(PLO)- Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn là 'bí quyết sống khỏe' được khoa học chứng minh. Uống cà phê điều độ có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường, bảo vệ gan, hỗ trợ tim mạch và não bộ, thậm chí còn giúp kéo dài tuổi thọ.

Theo The Times of India, cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo vào mỗi buổi sáng, mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe khi tiêu thụ điều độ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của cà phê đã được khoa học chứng minh.

Cải thiện mức năng lượng

Nhờ hàm lượng caffeine tự nhiên, cà phê có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện mức năng lượng và khả năng tập trung trong thời gian ngắn.

Tốt cho sức khỏe gan

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ 2–3 tách cà phê không đường mỗi ngày, có thể giúp làm chậm tiến triển và thậm chí hỗ trợ đảo ngược gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), một trong những bệnh lý gan phổ biến hiện nay.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc uống cà phê thường xuyên và việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một phân tích tổng hợp được công bố trên PubMed cho thấy mỗi tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm 6% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, nhờ tác động tích cực đến quá trình trao đổi chất và độ nhạy insulin.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson. Caffeine trong cà phê có thể ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám beta-amyloid, một dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, cà phê có thể là một trợ thủ đắc lực. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Thậm chí, việc uống cà phê còn được ghi nhận là giúp giảm mỡ cơ thể, đặc biệt ở phụ nữ.

Tốt cho tim mạch

Uống cà phê với lượng vừa phải (khoảng 3–5 tách mỗi ngày) có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Các chất chống oxy hóa dồi dào trong cà phê giúp hỗ trợ chức năng nội mô và giảm viêm nhiễm trong các mạch máu, từ đó giảm nguy cơ suy tim và đột quỵ.

Giúp kéo dài tuổi thọ

Cà phê đã được chứng minh là có thể giúp tăng tuổi thọ. Uống 2-4 tách cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư.

Lưu ý khi sử dụng cà phê

Để tận dụng tối đa những lợi ích của cà phê, bạn cần thưởng thức với lượng vừa phải và lắng nghe cơ thể mình. Nếu bạn có các vấn đề về dạ dày, tim mạch hoặc khó ngủ, hãy cân nhắc giảm lượng cà phê hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.