Bản tin tối 31-12: 18 tù binh Campuchia được trao trả; Đếm ngược khoảnh khắc giao thừa 2026

(PLO)- Bản tin tối 31-12: Hà Nội và TP.HCM gấp rút hoàn thiện các trận địa pháo hoa chào năm mới 2026; Trùm giang hồ Vi 'ngộ' lãnh 3 năm tù vì đưa hối lộ để xin giảm án cho người khác; Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia...

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm: (1) Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); (2) Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương); (3) Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); (4) Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); (5) Tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn); (6) Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè).

TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 23 giờ 45 phút đêm 31-12 đến 0 giờ sáng 1-1-2026 tại 5 điểm gồm: (1) Khu vực hồ Hoàn Kiếm: 2 trận địa tại khu vực báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội; (2) Khu vực Hồ Tây: Vườn hoa Lạc Long Quân; (3) Khu vực Mỹ Đình: Khuôn viên đường đua F1; (4) Công viên Thống Nhất: Khu vực Đảo Dừa; (5) Khu vực hồ Văn Quán Hà Đông.