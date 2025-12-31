Vụ án thảm án ở Thanh Hóa: Ngày hòa giải ly hôn thành ngày đại tang 31/12/2025 11:23

(PLO)- Người dân địa phương phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa chưa hết bàng hoàng trước thảm án làm ba người thiệt mạng, xảy ra đúng ngày các bên dự kiến ra tòa hòa giải ly hôn.

Hơn một ngày sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa), không khí tang thương vẫn bao trùm ở nơi đây.

Ghi nhận của PLO, ở phường Ngọc Sơn nơi xảy ra vụ thảm án, nhiều người dân tụ tập bàn tán, xót xa các hoàn cảnh gia đình và các nạn nhân.

Người dân ở đây cho biết chưa bao giờ trên địa bàn xảy ra vụ việc kinh hoàng như vậy. Chỉ trong buổi sáng, đã có ba người mãi ra đi.

Ông Lê Văn Bảo (60 tuổi), hàng xóm nhà bà Nguyễn Thị Nga (mẹ nạn nhân) kể lại, sáng 30-12, đang ở nhà thì nghe tin con gái bà Nga bị sát hại. Ít phút sau, người dân tiếp tục nhận được thông tin con dâu và cháu nội của bà Nga ở thôn kế bên cũng bị chém trọng thương.

Theo ông Bảo, bà Nga có hai người con, trong đó chị VTNA là con gái út. Khi đang học lớp 9, chị NA quen và kết hôn với Dương Văn Khánh (32 tuổi), ngụ thôn Thanh Cao, phường Ngọc Sơn đến nay cả hai đã có có một con trai 6 tuổi.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin 3 người chết trong một buổi sáng ngày cuối năm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Hằng ngày, Khánh làm công nhân tại một xưởng gỗ cách nhà khoảng 20 km, còn chị NA làm phụ bếp cho một trường học tư thục gần nhà. Thời gian gần đây, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, sống ly thân và đã làm thủ tục xin ly hôn.

Vài ngày trước, chị NA dọn về nhà mẹ đẻ sinh sống. Gia đình cũng nhận được thông báo sáng 30-12, sẽ tổ chức hòa giải ly hôn, nhưng buổi hòa giải chưa kịp diễn ra thì sự việc đau lòng đã xảy ra”, ông Bảo nhớ lại.

Ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn thông tin thêm gia đình hai bên đều có hoàn cảnh khó khăn. Khánh sống ở địa phương trước đây không có điều tiếng xấu. Vụ việc xảy ra khiến người dân rất bất ngờ, đau xót.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn cho biết ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, đồng thời họp bàn phương án tổ chức tang lễ và ổn định tình hình an ninh trật tự.

“Lãnh đạo địa phương đã thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân để lo hậu sự, đồng thời trấn an người dân, tránh gây hoang mang, xáo trộn dư luận”, ông Phương thông tin.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CATH cung cấp

Trước đó, như PLO đã thông tin, sáng 30-12, Dương Văn Khánh mang theo dao đến nhà mẹ vợ tại phường Ngọc Sơn, chém chị VTNA (21 tuổi) tử vong. Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà chị ĐTN (24 tuổi, chị dâu của chị NA), chém khiến chị này và con trai là cháu ĐXM (2 tuổi) bị thương nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, cháu ĐXM đã tử vong, còn chị ĐTN đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa) rồi nhảy từ tầng cao xuống tự tử.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mâu thuẫn giữa vợ chồng phát sinh từ ngày 20-12. Khánh không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn và từng có lời đe dọa đối với gia đình bên vợ trước khi gây ra thảm án.

Hiện Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiếp tục điều tra theo quy định.