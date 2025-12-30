Thảm án ở Thanh Hóa: Chồng sát hại vợ và cháu bé 2 tuổi rồi nhảy lầu tự tử 30/12/2025 11:43

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến nghi can và hai người tử vong, một người trọng thương xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Sơn.

Sáng 30-12, lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, Dương Văn Khánh (32 tuổi), ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn mang theo dao đến nhà mẹ vợ tại tổ dân phố Hồng Phong 1. Tại đây, Khánh dùng dao tấn công nhiều nhát khiến vợ là chị NA (32 tuổi) tử vong tại chỗ.

Sau đó, Khánh di chuyển đến nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến, tiếp tục dùng dao tấn công chị dâu và bé trai 2 tuổi. Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh lập tức lên xe máy bỏ trốn.

Công an thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. Ảnh: CATH cung cấp

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã không qua khỏi. Người chị dâu hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe máy đến một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, leo lên tầng cao rồi nhảy xuống tự tử.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an phường Ngọc Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ án.