Mâu thuẫn trên mạng xã hội, cầm hung khí chém người khác bị thương 14/12/2025 08:15

(PLO)- Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai thanh thiếu niên ở Quảng Ngãi chở nhau mang theo hung khí đi giải quyết và tấn công nạn nhân gây thương tích.

Ngày 14-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra một vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, xảy ra tại khu công nghiệp Hoà Bình, phường Đăk Bla.

Theo thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-12, Công an phường Đăk Bla tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên bị chém gây thương tích tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Bình. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Đăk Bla chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm. Sau gần 2 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định được nghi phạm liên quan, mời về trụ sở làm việc và thu giữ toàn bộ hung khí, phương tiện gây án.

K. và P. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, BHP (15 tuổi, trú phường Đăk Bla) khai nhận do mâu thuẫn với PKL (15 tuổi, trú tổ dân phố Trần Hưng Đạo 3, phường Đăk Bla) trên mạng xã hội nên hai bên thường xuyên cãi vã.

Trưa 10-12, vì bực tức, P. nhờ PĐK (16 tuổi, trú thôn 6, xã Ia Chim) chạy xe máy chở mình, mang theo một dao tự chế đi tìm L. để giải quyết.

Khi đến khu vực Khu công nghiệp Hòa Bình, phát hiện L. đang chạy xe máy chở theo một người khác, P. yêu cầu K. áp sát xe rồi dùng dao tấn công vào vùng đầu của L., gây thương tích rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.