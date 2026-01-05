Nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên đường Dương Quảng Hàm 05/01/2026 11:12

Ngày 5-1, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, mời làm việc người liên quan đến clip ghi cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu khi lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm.

Xác minh clip nam thanh niên ‘bốc đầu’ xe máy trên đường Dương Quảng Hàm.

Trước đó mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 11 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm, hướng từ đường Phạm Huy Thông đi đường Nguyễn Văn Lượng.

Khi đến khu vực trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, nam thanh niên bất ngờ nẹt ga, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh với tốc độ cao trong khoảng 10 m. Đáng chú ý, thời điểm này trên đường có nhiều phương tiện khác đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hình ảnh được ghi lại nam thanh niên "bốc đầu" xe máy khi đang lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng PC08 cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, mời người liên quan làm việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được lan truyền nhanh chóng. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ hơn 239.000 xe mô tô, tước giấy phép lái xe trên 58.000 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 87.000 trường hợp.

Đặc biệt, công an đã xử lý 35 vụ việc vi phạm được phát hiện từ các clip lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cả ngoài thực tế lẫn trên không gian mạng.