CSGT TP.HCM mạnh tay xử lý nghiêm các hành vi buôn hai tay, bốc đầu xe máy dịp cận Tết Nguyên đán Buông hai tay, bốc đầu xe máy: CSGT xử lý nghiêm từ các clip trên mạng 05/01/2026 05:50

(PLO)- Chỉ vì phút bốc đồng hoặc “ngẫu hứng”, nhiều thanh thiếu niên đã buông hai tay, bốc đầu xe máy rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Những hành vi nguy hiểm này không chỉ bị xử phạt nghiêm mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã liên tiếp xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên buông hai tay, bốc đầu xe máy và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Liên tiếp xử lý các trường hợp buông hai tay khi đang chạy xe

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy buông cả hai tay khi đang lưu thông. Phần lớn các vụ việc được người dân ghi lại hoặc xuất phát từ các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 19-12, Trạm CSGT Đa Phước lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tạ Hoàng L (19 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Tạ Hoàng L (19 tuổi) buông cả hai tay khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM). Hành vi nguy hiểm này đã được người dân ghi lại, cung cấp cho CSGT và bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, camera của người dân ghi lại cảnh L điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về ngã tư Nguyễn Thị Thập. Đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, nam thanh niên bất ngờ buông cả hai tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển.

Tại cơ quan công an, L thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 16-12 do “ngẫu hứng”. Căn cứ Nghị định 168/2024, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với L. Với hành vi này, L bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường phố TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Ngày 16-12, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi, ngụ phường Dĩ An) về hành vi tương tự. Qua nắm tình hình trên mạng xã hội, công an phát hiện clip ghi cảnh T buông thả hai tay, lạng lách trên đường Nguyễn An Ninh.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi, ngụ phường Dĩ An) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại cơ quan công an, T khai đang là sinh viên năm nhất một trường đại học tại TP.HCM. T cho biết buông hai tay để tháo mũ áo khoác cho “đỡ vướng”. Theo quy định, T bị tịch thu phương tiện. Do T chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện là người thân bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

Bốc đầu, quay clip đăng mạng: Nguy hiểm chồng nguy hiểm

Ngày 8-12, Đội CSGT An Sương lập hồ sơ xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường Song Hành quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn).

Tối 7-12, qua rà soát không gian mạng, công an phát hiện clip nam thanh niên bốc đầu xe đầy nguy hiểm. Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 5-12.

Thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách trên đường Song Hành Quốc lộ 22 rồi quay clip đăng mạng xã hội. Hành vi này bị Đội CSGT An Sương xác minh, lập hồ sơ xử phạt, tịch thu phương tiện. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, NPĐ (14 tuổi) điều khiển xe máy chở theo LTN (14 tuổi). Khi qua giao lộ Bà Triệu, Đ bốc đầu xe để NMQ (19 tuổi) chở theo ĐHP (15 tuổi) dùng điện thoại quay lại cảnh “biểu diễn”.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản xử phạt NPĐ về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh và người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, hình thức tịch thu phương tiện. Riêng NMQ bị xử phạt về hành vi không có giấy phép lái xe.

Tăng cường xử lý vi phạm từ thực tế và không gian mạng

Đại diện Phòng PC08 cho biết, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều hành vi vi phạm được lan truyền nhanh chóng. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 239.000 xe mô tô, tước giấy phép lái xe trên 58.000 trường hợp, trừ điểm GPLX hơn 87.000 trường hợp.

Phòng CSGT (PC08) ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Đặc biệt, công an đã xử lý 35 vụ việc vi phạm được phát hiện từ các clip trên mạng xã hội. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cả ngoài thực tế lẫn trên không gian mạng.

Công an khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông để phòng ngừa tai nạn.