Tịch thu xe máy của nam thanh niên ‘bốc đầu’ để quay clip đăng Tiktok 12/12/2025 17:18

(PLO)- "Bốc đầu" xe máy trên đường Chu Văn An rồi đăng clip lên TikTok, nam thanh niên đã bị CSGT lập biên bản, tước bằng lái và tịch thu phương tiện.

Ngày 12-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên có hành vi chạy xe bằng một bánh trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh.

Tịch thu xe máy của nam thanh niên ‘bốc đầu’ để quay clip đăng Tiktok. Ảnh: PC08

Trước đó, ngày 5-12, lực lượng chức năng phát hiện mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy "bốc đầu", di chuyển bằng một bánh trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp Công an phường Bình Thạnh tiến hành xác minh, mời người vi phạm lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận chính mình là người điều khiển xe trong clip. Người này cho biết đã nhờ người quen quay lại cảnh "bốc đầu" xe rồi đăng tải lên tài khoản TikTok cá nhân nhằm “câu view”.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh, đồng thời tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe của thanh niên trong thời hạn 23 tháng.