TP.HCM: Công an phường Tân Sơn Nhất siết chặt 'tín dụng đen' dịp Tết 12/12/2025 10:18

TP.HCM: Công an phường Tân Sơn nhất siết chặt quản lý ma túy, ‘tín dụng đen’, đua xe dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 12-12, Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026 theo Kế hoạch 2579/KH-CATP và Thông báo 2575/TB-CATP của Công an TP.HCM.

Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự buổi lễ có ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường; Trung tá Võ Thành Công, Phó Trưởng Công an phường, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Võ Thành Công cho biết trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Đảng ủy, UBND phường, cùng sự phối hợp của các đoàn thể, khu phố, Công an phường đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tá Võ Thành Công, Phó Trưởng Công an phường Tân Sơn Nhất phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: PHẠM HẢI

Tội phạm có xu hướng manh động hơn

Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm; tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp giật được hạn chế; các vụ đối tượng “tín dụng đen” dùng chất bẩn đòi nợ được xử lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, theo công an phường, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm có xu hướng manh động hơn; các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cờ bạc, “tín dụng đen” và một số vụ việc bạo lực trong thanh thiếu niên diễn ra đáng lo ngại.

Do đó, việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn Nhất ổn định đội hình trước giờ xuất quân, sẵn sàng thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm dịp cuối năm 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong đợt cao điểm, công an phường đặt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và kéo giảm tội phạm. Đơn vị sẽ tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm ma túy, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; bảo đảm trật tự giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng

Phát biểu chỉ đạo, ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết dịp cuối năm và Tết luôn là thời điểm tội phạm có xu hướng gia tăng, trong đó nổi lên các hành vi liên quan đến ma túy, trộm cắp, lừa đảo công nghệ cao, “tín dụng đen”, đua xe trái phép, buôn bán pháo và vi phạm nồng độ cồn.

Lãnh đạo UBND phường yêu cầu Công an phường Tân Sơn Nhất chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện quyết liệt ngay từ ngày đầu ra quân để đạt các chỉ tiêu được giao, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận; đồng thời quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm.

Lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhất triển khai nhiệm vụ tại lễ ra quân cao điểm, thể hiện quyết tâm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng tại buổi lễ, chính quyền phường kêu gọi người dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trong không khí ra quân sôi nổi, lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhất thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, góp phần giữ gìn sự bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Công an phường Tân Sơn Nhất tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến đường trọng điểm nhằm phòng ngừa tội phạm, kiểm tra vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra đêm để ngăn chặn đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trong cao điểm bảo đảm an ninh Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Các tổ tuần tra được bố trí tăng cường tại khu vực dân cư, tuyến đường phức tạp nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo bình yên dịp Tết. Ảnh: PHẠM HẢI