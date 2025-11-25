Đồng Nai ra quân tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ 25/11/2025 09:30

(PLO)- Gần 300 người gồm các y bác sĩ, Sinh viên Y khoa, Đoàn viên Thanh niên và cùng hàng chục tấn hàng của tỉnh Đồng Nai được tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ.

Sáng ngày 25-11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân tăng cường hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn lên xe động viên đoàn công tác đến hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Ảnh: VŨ HỘI

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát và hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp người dân tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống vật chất và khôi phục sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu, động viên, nhắn nhủ đoàn công tác của tỉnh trong buổi lễ ra quân. Ảnh: VŨ HỘI

Trong đợt ra quân tăng cường này có gần 300 người tham gia gồm: lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế; đoàn viên thanh niên; hội chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện viên mang theo thuốc men, phương tiện chuyên môn, vật tư y tế và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk vượt qua khó khăn trước mắt.

Đoàn sẽ đến các xã của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ nhân dân, gồm: Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Đức Bình.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của tất cả các thành viên trong đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Mỗi thành viên trong đoàn đến tỉnh Đắk Lắk không chỉ là đại diện cho ngành, đơn vị mình mà còn là sứ giả của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi tới tỉnh Đắk Lắk.

Chuyến công tác này diễn ra trong điều kiện thời tiết, đường sá còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu về chuyên môn và an toàn rất cao. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đoàn công tác cần tổ chức điều phối khoa học, chặt chẽ và phải tuyệt đối tuân thủ quy trình chuyên môn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; tập trung chăm sóc, khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân, tổ chức các hoạt động chia sẻ, động viên trẻ em và người yếu thế để bà con cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp từ Đồng Nai.

Hình ảnh trong buổi lễ ra quân hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ.

Trước khi buổi lễ ra quân bắt đầu, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, những người có mặt tại buổi ra quân dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út mong rằng, bên cạnh những hoạt động khám chữa bệnh, cứu trợ vật chất, các thành viên đoàn công tác hãy gửi tới nhân dân Đắk Lắk thông điệp về niềm tin và sự lạc quan, luôn có cả nước, có Đồng Nai sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.



Trong lần ra quân tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ có khoảng hơn 300 người trong đó có Đoàn Thanh niên, hàng trăm y bác sĩ, sinh viên Y khoa, lực lượng Dân quân tự vệ và các tình nguyện viên tham gia.

Đoàn xe chở hàng hoá, thuốc men và một số nhu yếu phẩm đường cứu trợ nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.