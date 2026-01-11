TP.HCM nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp 11/01/2026 06:30

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; trong đó nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Ngày 10-1, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho người dân. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao, các chương trình giảm nghèo; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng đó, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo… bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui xuân, đón tết.

Các cấp phải tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt đầu năm, lễ hội, vui xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi; không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Việc tổ chức các không gian văn hóa tại địa phương như đường hoa, đường sách, hội hoa xuân, chợ tết, chương trình nghệ thuật chào năm mới… phải tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn trên không gian mạng.

Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm; xử lý nghiêm, kịp thời các loại tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản và các tệ nạn xã hội thường gia tăng vào dịp cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Đáng chú ý, Thành ủy TP yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.