TP.HCM: Cô gái buông cả hai tay khi đi xe máy bị tước giấy phép lái xe 11/12/2025 22:08

(PLO)- Cô gái 21 ở TP.HCM tuổi đi xe máy buông cả hai tay bị CSGT lập biên bản tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng theo quy định.

Tối 11-12, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã mời TTV (21 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) làm việc về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Clip cô gái trẻ buông tay lái, vái lạy cười đùa thích thú.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái điều khiển xe máy chở theo một người ngồi sau, người cầm lái buông cả hai tay khỏi tay lái, thậm chí chắp tay vái lạy, còn người ngồi sau không can ngăn mà tỏ ra thích thú.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bình triệu phối hợp các đơn vị liên quan xác minh và xác định người vi phạm là V., đồng thời mời lên trụ sở làm việc.

TTV (21 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, V. thừa nhận khoảng 21 giờ ngày 7-12, điều khiển xe máy biển số 61B2-482...chở bạn từ chợ Lái Thiêu hướng về chợ Búng. Khi đến giao lộ Cách Mạng Tháng 8 – Bình Nhâm 21, V. buông cả hai tay khi đang điều khiển xe. Toàn bộ hành vi được ghi lại trong clip đang lan truyền.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V. về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, theo Điểm a Khoản 11 Điều 7 và Điểm c Khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phương tiện của V cũng bị tịch thu theo quy định.

Với lỗi này, lực lượng chức năng tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe của V. từ 22 đến 24 tháng theo quy định.