TP.HCM: Nhà 3 tầng cháy dữ dội trên đường Phùng Văn Cung 09/12/2025 19:21

(PLO)- Căn nhà ba tầng trên đường Phùng Văn Cung bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét, lực lượng PCCC nhanh chóng đến nơi.

Ngày 9-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp liên quan phong toả hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà ba tầng trên đường Phùng Văn Cung (phường Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận cũ) khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Vụ cháy xảy ra trong căn nhà 3 tầng trên đường Phùng Văn Cung, phường Cầu Kiện, TP.HCM. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc mạnh từ tầng ba của căn nhà trên đường Phùng Văn Cung.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen dày đặc. Một số người tại khu vực tìm cách dập lửa nhưng không thành công và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa, chống cháy lan.

Hiện trường vụ cháy tại căn nhà 3 tầng ở phường Cầu Kiệu. Ảnh: XH

Khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.