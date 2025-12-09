Container lật ngang trên cầu vượt Trạm 2, giao thông ùn ứ 09/12/2025 12:29

(PLO)- Công an điều tra nguyên nhân vụ xe container bất ngờ lật ngang, chắn trên cầu vượt Trạm 2, TP.HCM khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Trưa 9-12, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe container lật ngang trên cầu vượt Trạm 2, phường Tăng Nhơn Phú.

Container lật ngang trên cầu vượt Trạm 2 khiến giao thông ùn ứ. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, nam tài xế điều khiển container lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức về Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.

Khi đang ôm cua lên cầu vượt Trạm 2, xe bị lật ngang, thùng hàng va vào dải taluy và chắn gần hết làn đường, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Buồng cabin bị hư hỏng, tài xế bị xây xát nhẹ.

Xe container lật ngang chắn gần hết phần đường. Ảnh: XH

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều phương tiện kịp tránh nên không có thương vong về người.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: XH

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.