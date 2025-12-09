Bốc đầu để quay clip câu view, nhóm thiếu niên bị xử lý 09/12/2025 11:23

Ngày 9-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT An Sương vừa lập hồ sơ xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7-12, từ việc theo dõi các clip lan truyền trên không gian mạng, lực lượng CSGT phát hiện hình ảnh một nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Song Hành Quốc lộ 22, thuộc xã Hóc Môn. Ngay sau đó, đơn vị tiến hành rà soát địa điểm, truy xuất phương tiện và mời những người liên quan lên làm việc.