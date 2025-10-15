Tịch thu xe máy của thanh niên đăng video chạy xe bốc đầu lên TikTok 15/10/2025 05:43

(PLO)- Đăng video “bốc đầu” lên TikTok để câu view, một thanh niên ở TP.HCM bị CSGT phát hiện, xử phạt và tịch thu xe máy.

Ngày 15-10, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính và tịch thu xe máy của một thanh niên đăng tải video “bốc đầu” lên mạng xã hội TikTok để câu view.

VIDEO: Tịch thu xe máy của thanh niên đăng video 'bốc đầu' lên TikTok.

Trước đó, qua công tác rà soát trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok tên “Triệu Nhỏ” đăng video điều khiển xe máy chạy một bánh và một video khác ghi cảnh nhiều thanh thiếu niên tụ tập lái xe gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua xác minh cho thấy chủ tài khoản là VQT (19 tuổi, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe tại phường Tân Uyên, TP.HCM.

CSGT đã mời T lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Hình ảnh nam thanh niên "bốc đầu" xe trên đường. Ảnh: PC08

Tại cơ quan công an, T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô biển số 61K1-253.13 chạy bằng một bánh từ khu vực giao lộ ĐT746 – Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 30-9. Video do vợ của T quay lại, sau đó T đăng lên TikTok.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt VQT tổng số tiền 3 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “không có giấy phép lái xe”, đồng thời tịch thu phương tiện.

VQT (19 tuổi, quê Cà Mau) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Chủ xe là LHMP cũng bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đối với video khác có nội dung nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, T khai chỉ sao chép và đăng lại từ tài khoản khác, không xác định được người điều khiển hay địa điểm. Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không thực hiện, cổ súy hay đăng tải các hành vi vi phạm luật giao thông lên mạng xã hội, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho cộng đồng.