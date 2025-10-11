CSGT cảnh báo nhiều vụ tai nạn chết người do lọt vào ‘điểm mù’ xe tải 11/10/2025 11:12

(PLO)- Liên tiếp các vụ tai nạn chết người xảy ra tại các giao lộ ở TP.HCM, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ điều khiển xe máy lọt vào "điểm mù" của xe tải, xe buýt.

Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong 10 tháng đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Đội CSGT An Sương phụ trách giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhiều nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, đặc biệt là tai nạn tại các giao lộ, liên quan đến “điểm mù” của xe tải, xe đầu kéo, xe buýt… khiến nhiều phụ nữ thiệt mạng.

Xe máy chuyển hướng vào "điểm mù" của xe tải

Theo Đội CSGT An Sương, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do người tham gia giao thông chưa chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, thiếu kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống kém.

Nhiều vụ tai nạn chết người do lọt vào ‘điểm mù’ xe tải tại các giao lộ. Ảnh: PC08

Nhiều trường hợp điều khiển xe chuyển hướng sai quy định, không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ…

Đáng chú ý, các vụ tai nạn xảy ra gần đây đều có điểm chung: Xảy ra tại các giao lộ, nạn nhân là phụ nữ điều khiển xe mô tô và lọt vào "điểm mù" của các phương tiện lớn, cụ thể: Ngày 3-9, tại giao lộ Dương Thị Mười – Trương Thị Hoa, TP.HCM, vụ va chạm giữa xe mô tô và xe tải khiến hai phụ nữ tử vong. Nguyên nhân ban đầu do xe mô tô chuyển hướng vào đúng "điểm mù" của xe tải.

Tiếp đó, ngày 6-10, tại giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, xe mô tô do một phụ nữ điều khiển va chạm với xe bồn, nạn nhân tử vong.

Mới nhất, trưa 10-10, tại giao lộ Lê Quang Đạo – Nguyễn Thị Trên, lại xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và mô tô khiến một phụ nữ tử vong, nguyên nhân tương tự.

Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong trên đường Lê Quang Đạo trưa 10-10.

Tăng cường xử lý vi phạm tại các giao lộ

Trước thực trạng trên, Đội CSGT An Sương đã siết chặt tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Chỉ trong chiều 10-10, đơn vị đã lập biên bản 18 trường hợp vi phạm, gồm tám trường hợp đi xe trên vỉa hè, ba trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu, bốn trường hợp đi vào đường cấm hoặc ngược chiều, ba trường hợp không chấp hành vạch kẻ đường cùng nhiều lỗi khác.

Song song, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể, báo đài… tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp vận tải… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt cho phụ nữ, học sinh, thanh thiếu niên.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm giao thông ở các giao lộ.

PC08 cũng vận động các doanh nghiệp vận tải lắp đặt gương cầu lồi, camera hỗ trợ quan sát điểm mù trên xe tải, xe container…

Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia; luôn giữ khoảng cách an toàn, không đi vào "điểm mù" của các xe tải, xe lớn; tuân thủ tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, biển báo; đồng thời trang bị kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt với phụ nữ và người lớn tuổi.