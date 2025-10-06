Nhận cầu cứu, CSGT lập tức dẫn đường đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời 06/10/2025 10:36

(PLO)- Phát hiện người dân bị nạn, công an phường phối hợp CSGT Rạch Chiếc và người dân nhanh chóng đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 6-10, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng cán bộ UBND phường Tam Bình và người dân đưa một nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

Nhận thông tin cần trợ giúp, CSGT dẫn đường đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5-10, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Lê Thị Hoa – Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ tài xế ô tô biển số 50H-882.43 (thuộc hãng Xanh SM).

Cùng thời điểm, anh Thiều Quang Thanh Sang, cán bộ UBND phường Tam Bình khi đang đi công tác đã chứng kiến vụ tai nạn giữa một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông trúng một người phụ nữ đang qua đường khiến nạn nhân bị hất văng, bất tỉnh, chảy máu ở đầu và tai.

Anh Thiều Quang Thanh Sang (áo trắng, đội nón bảo hiểm), cán bộ UBND phường Tam Bình cùng tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc và người dân hỗ trợ nạn nhân đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lúc đó tôi đang trên đường đi công tác thì chứng kiến vụ tai nạn ngay trước mặt. Tôi lập tức dừng xe, đến kiểm tra tình trạng nạn nhân và tiến hành sơ cứu ban đầu. Trước đây tôi từng tham gia hoạt động chữ thập đỏ của phường nên có một chút kinh nghiệm về sơ cấp cứu. Sau đó, tôi cùng người dân gọi xe hỗ trợ và nhờ lực lượng CSGT dẫn đường đưa nạn nhân đi cấp cứu nhanh nhất có thể"- anh Sang kể lại.

Người dân cùng cán bộ phường đã nhanh chóng sơ cứu, liên hệ phương tiện và nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc dùng xe đặc chủng mở còi hú, đèn ưu tiên dẫn xe chở bệnh viện đến bệnh viện Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, nạn nhân là chị Thập Thị B (21 tuổi), bị đa chấn thương, khó thở, trong tình trạng không tỉnh táo, cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác CSGT báo cáo chỉ huy và lập tức dẫn đường, phối hợp đưa xe chở nạn nhân đến Bệnh viện Thủ Đức chỉ trong vòng tám phút.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, chị B đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.