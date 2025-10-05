Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ô tô bị phạt 05/10/2025 13:31

(PLO) - Một tài xế ô tô tại TP.HCM vừa bị CSGT lập biên bản xử phạt vì không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Ngày 5-10, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế HĐT (35 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ô tô bị phạt đến 8 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1-10, tại giao lộ đường Phan Văn Khải – Liêu Bình Hương, xã Củ Chi, TP.HCM. Xe ô tô mang biển số 51L-624… lưu thông hướng từ cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi đã không nhường đường, phớt lờ tín hiệu còi ưu tiên của đoàn xe do lực lượng CSGT dẫn đường đang di chuyển phía sau cùng chiều.

Trạm CSGT Tây Bắc nhanh chóng dừng phương tiện để làm việc với tài xế T.

Ông T khai nhận có nghe tín hiệu ưu tiên từ xa nhưng cho rằng đoàn xe còn cách xa nên không chủ động giảm tốc độ hay chuyển làn. Khi xe CSGT tiến đến gần và phát tín hiệu nhường đường, ông mới cho xe tránh sang làn phải.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với ông T về lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hình ảnh xe ô tô do ông T điều khiển không nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo PC08, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý các tình huống khẩn cấp của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, đặc biệt với tài xế kinh doanh vận tải và học sinh, sinh viên.