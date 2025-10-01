Điều tra vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng ở TP.HCM 01/10/2025 23:11

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ một nữ sinh được phát hiện tử vong tại sân nhà xe khuôn viên một trường cao đẳng ở phường Phước Long, TP.HCM.

Tối 1-10, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong bất thường trong khuôn viên một trường cao đẳng ở phường Phước Long, TP.HCM.

Điều tra nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng ở TP.HCM. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, một nữ sinh nghi đã rơi từ tầng 6 của tòa nhà trong khuôn viên trường xuống đất. Thi thể được phát hiện tại khu vực sân nhà xe khu B.

Danh tính nạn nhân được xác định là NTH (19 tuổi, quê Quảng Trị, hiện là sinh viên của trường).

Trước đó, trong lúc tuần tra, bảo vệ nhà trường phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới sân. Lực lượng y tế được điều động đến hiện trường và xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời có mưa to, khu vực sân nơi nạn nhân nằm khá tối và ít người qua lại.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.