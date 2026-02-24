Xe container lật ngược khi ôm cua xuống cầu nối Đồng Nai và TP.HCM 24/02/2026 19:01

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 24-2 tại đường dẫn của cầu Thủ Biên (hướng tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe container chở hàng đi qua cầu Thủ Biên theo hướng từ TP.HCM qua tỉnh Đồng Nai. Khi vừa hết cầu chiếc xe ôm cua để vào đường ĐT768 thì bất ngờ bị lật.

Chiếc xe container bị lật ngược khi ôm cua từ cầu xuống đường. Ảnh: VH

Vì thùng xe container chở hàng nặng nên khi bị lật, toàn bộ thùng container bị đổ xuống đường, toàn bộ bánh xe bị lật ngược.

Rất may thời điểm xe container bị lật không có xe ô tô hay xe máy đi cạnh bên, tài xế ngồi trong cabin đầu kéo của xe container không bị thương.

Vụ tai nạn vào giờ cao điểm đã khiến tuyến đường kết nối TP.HCM và Đồng Nai qua cầu Thủ Biên bị ùn tắc nghiêm trọng. Vì vậy cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông đồng thời khắc vụ vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến dòng xe hướng từ TP.HCM về Đồng Nai bị ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: VH

Được biết đây không phải là lần đầu tiên điểm cua của cầu Thủ Biên bị lật xe ô tô. Trước đó ngày 3-12-2025 chiếc xe container chở hàng trăm tấm lưới thép công trình đang ôm cua bất ngờ rơi xuống đường đè trúng hai người đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng.