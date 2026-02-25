Tìm 18 nạn nhân trong vụ án mua bán người tại Tây Ninh 25/02/2026 08:13

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ mua bán người qua mạng xã hội, bị can đã đưa nhiều người sang Campuchia, hiện còn 18 người được xác định là nạn nhân.

Ngày 25-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án hình sự mua bán người xảy ra năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, do bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy thực hiện.

Vụ án có liên quan đến nhiều nạn nhân bị đưa trái phép sang Campuchia để giao cho các công ty lừa đảo.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2023, Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (sinh ngày 6-10-2004, cư trú tại phường Cát Lái, TP.HCM) được hướng dẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đến ở tại phòng 615, tầng 5, tòa 15 của Công ty Hồng Nguyên, thuộc khu Kim Sa 1, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Huy được bố trí làm việc tại bộ phận tuyển dụng.

Bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy. Ảnh: CACC

Trong quá trình này, Huy sử dụng tài khoản Facebook tên “Huy Trần” đăng tải các thông tin tuyển người làm “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia hoặc rủ rê đến tỉnh Tây Ninh để phụ quán nhậu.

Khi có người đồng ý, Huy yêu cầu gửi hình ảnh căn cước công dân và hình ảnh cá nhân, sau đó chuyển cho Công ty Hồng Nguyên xem xét.

Nếu được công ty chấp thuận, Huy liên hệ hẹn thời gian đi làm, yêu cầu nạn nhân đến TP.HCM rồi thuê xe đưa đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Tại đây, Huy tiếp tục thuê xe máy đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia và giao cho Công ty Hồng Nguyên tại khu Kim Sa 1.

Theo thỏa thuận, Công ty Hồng Nguyên trả lương cho Huy 800 USD/tháng, kèm chỉ tiêu mỗi tháng phải tuyển chọn và đưa ít nhất ba nạn nhân sang Campuchia. Ngoài tiền lương, mỗi nạn nhân được đưa từ Việt Nam sang, Huy được thưởng thêm 100 USD.

Chưa dừng lại, Huy còn tìm những người đang làm việc tại các công ty lừa đảo khác ở Campuchia để chuộc (mua) đưa về Công ty Hồng Nguyên, qua đó được thưởng thêm 50 USD cho mỗi trường hợp.

Cơ quan điều tra xác định, khi các nạn nhân sang Campuchia, nếu muốn về Việt Nam thì gia đình phải bỏ tiền chuộc theo yêu cầu của Công ty Hồng Nguyên; nếu không có tiền chuộc, nạn nhân có thể bị bán sang công ty lừa đảo khác.

Bị can Huy khai nhận, từ đầu năm 2024 đến tháng 8-2025 đã đưa 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Campuchia và chuộc được 13 nạn nhân từ các công ty lừa đảo khác, tất cả đều được đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định và mời làm việc được 2 nạn nhân; còn 18 nạn nhân chưa xác định được họ tên, địa chỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân trong vụ án trên, đề nghị đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 123, đường Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (liên hệ trực tiếp cán bộ Nguyễn Thanh Phong - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0978.383.379) để điều tra làm rõ.