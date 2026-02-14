Bắt giam 2 người trong đường dây mua bán hổ nấu cao ở Thanh Hóa 14/02/2026 12:44

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giam hai người trong đường dây mua bán hổ nấu cao để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Sáng 14-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt, Nguyễn Doãn Sơn để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Các bị can liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hoàng Đình Đạt (52 tuổi, ngụ xã Xuân Lập) có biểu hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ.

Hoàng Đình Đạt (giữa) và tang vật vụ án. Ảnh: CATH

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao bán kiếm lời. Để che giấu, đối tượng xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố và hệ thống camera giám sát để cảnh giới.

Kiểm tra nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều công cụ dùng để nấu cao.

Công an kiểm tra phát hiện hai cá thể hổ thuộc Nhóm IB quý hiếm. Ảnh: CATH

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã dùng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn (31 tuổi, ngụ xã Thiệu Trung) để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng. Tổng trọng lượng hổ gần 400 kg, số tiền giao dịch gần 2 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Mở rộng điều tra, ngày 13-2, Phòng Cảnh sát kinh tế triệu tập Nguyễn Doãn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Doãn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Tại cơ quan công an, Sơn khai mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Đạt nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Sơn về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.