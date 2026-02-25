Chia tay người yêu hơn mình 18 tuổi, 1 phụ nữ bị đâm trọng thương 25/02/2026 11:48

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk bị đâm trọng thương sau khi nói lời chia tay người yêu lớn hơn mình 18 tuổi.

Ngày 25-2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bách Hùng (52 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Bị can Phạm Bách Hùng tại công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 21-2, Hùng mang theo một con dao đến nhà người yêu là chị LTM (34 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), để nói chuyện vì chị M đề nghị chia tay.

Tại đây, giữa Hùng và chị M xảy ra cãi vã. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Hùng dùng dao tấn công vào vùng ngực và cổ chị M khiến nạn nhân bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận do người yêu đề nghị chia tay nên đã xảy ra mâu thuẫn và gây án.