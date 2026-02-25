Phát hiện thi thể tại công viên ở Quảng Ngãi 25/02/2026 12:03

(PLO)- Một nhân viên bảo vệ công viên trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện người đàn ông nằm bất động trên bãi cỏ.

Ngày 25-2, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân vừa phát hiện một tử thi nam giới nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên Công viên Giọt Nước, thuộc tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một nhân viên bảo vệ công viên trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện người đàn ông nằm bất động trên bãi cỏ nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Kon Tum có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân 59 tuổi, trú thôn Pleijơrợp, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, sống độc thân. Theo người thân, người này mắc bệnh tâm thần, có tiền sử bệnh gan, thận nặng và nghiện rượu kéo dài. Trước đây từng được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó bỏ về, sống lang thang.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, phối hợp gia đình kiểm tra bên ngoài tử thi và hoàn tất hồ sơ theo quy định.