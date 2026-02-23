Xe khách chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM 'nhồi nhét' khách chật như nêm 23/02/2026 15:15

Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện và xử lý nghiêm một xe khách chở quá số người quy định, tổng mức phạt lên đến 120 triệu đồng.

Quảng Ngãi xử lý xe khách chở vượt 16 người so với quy định.

Trước đó, từ tin báo của người dân về việc một xe khách có dấu hiệu chở quá số người khi lưu thông trên đường, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh. Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 – Khu vực 2 tổ chức đón dừng phương tiện để kiểm tra.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km1524+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Mar), lực lượng chức năng phát hiện xe khách 47B-016... do tài xế N.T.A (42 tuổi, trú huyện Cư M’gar) điều khiển, chạy tuyến Nghệ An – TP.HCM theo hướng Bắc – Nam, có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, xe chở 61 người trong khi giấy chứng nhận kiểm định chỉ cho phép chở tối đa 45 hành khách, vượt 16 người so với quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện. Căn cứ Nghị định 168/NĐ-CP, tổng mức xử phạt là 120 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt 24 triệu đồng và bị trừ bốn điểm Giấy phép lái xe; chủ phương tiện (hợp tác xã) bị xử phạt 96 triệu đồng.