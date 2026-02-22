Ngư dân Quảng Ngãi mở biển đầu năm, tàu cá rợp cờ vươn khơi 22/02/2026 17:35

Ngày 22-2, UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm trong không khí trang trọng, rộn ràng. Đây là nghi lễ truyền thống được ngư dân địa phương gìn giữ nhiều năm qua, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, ra khơi an toàn, đánh bắt hiệu quả và một năm mới no ấm.

Từ sáng sớm, khu vực bến cá nhộn nhịp chủ tàu, thuyền viên và người dân đến dự lễ. Trong tiếng trống lệnh vang dội, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu tạo nên không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm vươn khơi bám biển của ngư dân.

Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi sẵn sàng vươn khơi mùa biển mới.

Hiện xã Tịnh Khê có gần 640 tàu thuyền với tổng công suất khoảng 147.500 CV. Nhiều ngư dân đã đầu tư nâng cấp, cải hoán tàu cá, mở rộng phạm vi khai thác xa bờ, từng bước nâng cao sản lượng và giá trị thủy sản. Những tàu công suất lớn, được trang bị máy móc hiện đại, giúp ngư dân bám biển dài ngày, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ trái qua) tham dự lễ ra quân.

Những năm gần đây, nhờ các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển, đời sống ngư dân Tịnh Khê từng bước cải thiện. Hạ tầng hậu cần nghề cá, phương tiện và ngư lưới cụ được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để bà con yên tâm vươn khơi gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của ngư dân; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và chấp hành nghiêm quy định chống khai thác IUU. Ngư dân cần khai thác đúng tuyến, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ ra quân.

Trong tiếng trống phát lệnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang thực hiện, 15 tàu cá của ngư dân Tịnh Khê đồng loạt vươn khơi mở đầu mùa biển mới. Tiếp đó, hàng chục tàu cá được chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, ngư lưới cụ, giương cao cờ Tổ quốc rẽ sóng ra khơi, mang theo kỳ vọng về một năm đánh bắt thuận lợi.

Các tàu cá rực rỡ nổ máy, vươn khơi sau tiếng trống.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 4.890 tàu cá với tổng công suất khoảng 1,81 triệu CV, trong đó hơn 2.900 tàu dài trên 15m khai thác xa bờ. Năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản đạt 280,4 nghìn tấn, vượt kế hoạch đề ra; công tác chống khai thác IUU có chuyển biến tích cực.

