Cận Tết, cá về dồn dập: Ngư dân Quảng Ngãi trúng mùa, được giá 23/01/2026 14:05

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tàu cá từ các ngư trường xa bờ liên tục cập bến, mang theo sản lượng hải sản dồi dào.

Những chuyến biển cuối năm trúng đậm không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân mà còn thổi bùng không khí phấn khởi, rộn ràng trước thềm năm mới.

Tàu xa bờ trở về, cá đầy khoang

Tại các cảng cá Sa Kỳ, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, không khí mua bán diễn ra khẩn trương. Thương lái túc trực chờ sẵn, xe tải nối đuôi nhau vào cảng để thu mua hải sản đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh.

Tàu cá xa bờ cập cảng bội thu hải sản.

Sau gần một tháng bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Nguyễn Trực cập cảng cá Tịnh Hòa trong niềm phấn khởi của các thuyền viên. Ngay khi tàu vừa neo bến, cá ngừ được bốc dỡ liên tục lên bờ. Theo ông Trực, chuyến biển này tàu khai thác được hơn 25 tấn cá ngừ các loại.

Không khí lao động khẩn trương tại cảng cá Tịnh Kỳ.

“Tùy theo kích cỡ và chủng loại, toàn bộ số cá bán được khoảng 600 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, lương thực và các khoản khác, mỗi thuyền viên được chia khoảng 10 triệu đồng”, ông Trực cho biết.

Kết quả này giúp cả chủ tàu lẫn bạn thuyền thêm phấn chấn, sẵn sàng chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo trước Tết.

Nhiều loại cá to, trọng lượng lớn được thương lái thu mua nhanh chóng.

Không khí nhộn nhịp cũng ghi nhận tại cảng cá Tịnh Kỳ. Ngư dân Nguyễn Lữ (xã Tịnh Khê) cho biết chuyến biển cuối năm tàu của ông trúng đậm mực, cá hố và cá thu. “Ngay khi tàu vừa cập bến, thương lái đã chờ sẵn. Mỗi thuyền viên chuyến này cũng có thu nhập hơn 10 triệu đồng. Cuối năm làm ăn được, anh em ai cũng mừng”, ông Lữ chia sẻ.

Một tàu cá Quảng Ngãi cập bờ với hàng tấn cá thu.

Không chỉ tàu cá đánh bắt xa bờ, nhiều tàu hoạt động gần bờ tại Quảng Ngãi cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi trong giai đoạn cuối năm để tăng chuyến ra khơi. Giá hải sản tại các cảng cá hiện tương đối ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên tàu gần bờ được chia từ 2,5 - 3 triệu đồng/chuyến, góp phần cải thiện thu nhập những ngày giáp Tết.

Lao động thời vụ có việc làm, thu nhập tăng

Cá về nhiều cũng kéo theo nhu cầu bốc xếp, phân loại, vận chuyển tăng cao. Tại các cảng cá, lực lượng lao động thời vụ làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi lao động có thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày trong những ngày cao điểm.

Tàu cá cập bến liên tục giúp những lao động tại cảng có công việc thường xuyên, có thu nhập ổn định trước thời điểm năm mới đang đến gần.

Thương lái thu mua cá nhanh chóng khi tàu vừa cập bến.

Theo các tiểu thương, càng cận Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản càng tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua. “Cá tôm nhiều, tươi rói, lấy về bán rất chạy. Thời điểm này, mỗi ngày tôi đều xuống cảng lấy hàng về bán ở chợ gần nhà”, bà Nguyễn Thị Tâm (xã Tịnh Khê) cho biết.

Chuyến biển cuối năm bội thu giúp người ngư dân có thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu (xã Đông Sơn), cho hay phiên biển cuối năm ngư dân địa phương đánh bắt hiệu quả hơn so với các phiên trước. Giá hải sản ổn định, chi phí xăng dầu không biến động lớn giúp ngư dân có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm. “Đây cũng là động lực để bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển ngay sau Tết”, ông Hùng nói.

Cảng cá sầm uất cuối năm cũng giúp các lao động thời vụ có thêm thu nhập.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025 sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 282.850 tấn, vượt 105,8% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.531 ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được triển khai quyết liệt.