Loại bánh Tết không thể thiếu trên mâm cúng của người dân Quảng Ngãi

(PLO)- Cứ giáp Tết, lò bánh này ở Quảng Ngãi lại đỏ lửa ngày đêm, sản xuất hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày.
Với gia đình ông Phùng, bánh thuẫn không chỉ là kế sinh nhai mà còn là kết tinh của nghề tổ truyền lại qua nhiều đời. Hơn 40 năm gắn bó với khuôn bánh, bếp than, ông Phùng đã trải qua đủ thăng trầm của nghề. Từ những ngày lặn lội khắp chợ quê, phố huyện tìm mối bỏ sỉ, đến nay bánh thuẫn gia truyền của gia đình đã theo chân thương lái đi nhiều tỉnh, thành và cả ra nước ngoài, phục vụ người con xa xứ mỗi dịp Tết.
Để làm ra chiếc bánh thuẫn đạt chuẩn, vàng đều, nở đẹp, thơm dịu là cả một quy trình công phu. Nguyên liệu gồm bột mì, trứng gà, trứng vịt, đường và gừng, tưởng chừng đơn giản nhưng tỷ lệ pha trộn chính là bí quyết gia truyền. Trứng gà giúp bánh xốp nhưng dễ mềm; trứng vịt tạo độ đứng bánh nhưng dễ tanh. Việc phối trộn hai loại trứng theo tỷ lệ riêng giúp bánh vừa nở đều, vừa giữ được hương thơm thanh.
Bánh sau khi ra lò được đưa vào sấy khô tự nhiên để giữ độ giòn, không sử dụng chất bảo quản. “Chúng tôi từng thử thay thế một số công đoạn bằng máy móc nhưng bánh không đạt độ nở và mùi vị. Bánh thuẫn phải làm tay, nướng bằng than củi mới giữ được cái hồn”, ông Phùng nói.