Tết ấm từ nồi bánh tét đến xóm trọ công nhân 11/02/2026 16:51

(PLO)- Công đoàn và các phường đồng loạt chăm lo, trao quà, tổ chức tất niên, sẻ chia cùng người lao động xa quê dịp Xuân 2026 để ai cũng có Tết ấm.

Không khí Tết rộn ràng đang lan tỏa tại nhiều phường trên địa bàn TP.HCM khi các cấp Công đoàn đồng loạt tổ chức hội thi gói, nấu bánh tét, bánh chưng và trang trí mâm ngũ quả Xuân 2026.

Những nồi bánh đỏ lửa không chỉ là phần thi tài mà còn là sự sẻ chia gửi đến công nhân, người lao động xa quê.

Thi gói bánh, trao Tết cho công nhân xa quê

Ngày 11-2, tại trụ sở Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 (đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp) đã diễn ra hội thi “Gói - Nấu bánh Tét, bánh Chưng, trang trí mâm ngũ quả ngày Tết” năm 2026. Hội thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-2.

Theo ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, hoạt động này được triển khai đồng loạt tại chín tổ công tác, với sự tham gia của 145 công đoàn phường, xã, đặc khu. Hội thi tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, góp phần gìn giữ nét đẹp Tết truyền thống.

Các đội chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh. Ảnh: HẢI NHI

Những chiếc bánh bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm sau hội thi sẽ được trao tặng đoàn viên, người lao động ở trọ, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê.

“Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn thành phố với người lao động mỗi dịp xuân về” - ông Dũng nhấn mạnh.

Những chiếc bánh đạt chất lượng sau hội thi sẽ được trao tặng đoàn viên, người lao động khó khăn ở trọ, không có điều kiện về quê ăn Tết. Ảnh: HẢI NHI

Cùng ngày, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 2 cũng tổ chức hội thi tương tự, thu hút 16 đội từ các công đoàn cơ sở tham gia. Mỗi đội 5-10 thành viên, thực hiện gói và nấu 20-30 bánh cùng trang trí mâm ngũ quả. Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí nguyên liệu và dự kiến trao các giải Nhất, Nhì, Ba cùng giải phong trào.

Toàn bộ bánh sau khi hoàn thành sẽ được trao đến công nhân tại các khu nhà trọ còn ở lại thành phố đón Tết.

Từ những đôi tay khéo léo của đoàn viên, hơi ấm mùa xuân được gửi gắm, góp phần mang Tết đến gần hơn với người lao động xa quê.

Từ nồi bánh đỏ lửa đến bữa tất niên ấm lòng công nhân

Không chỉ ở cấp công đoàn, tại địa bàn dân cư, chính quyền và Mặt trận phường Cầu Kiệu cũng tổ chức gói, nấu bánh tét những ngày cận Tết, để từ những nồi bánh đỏ lửa, nghĩa tình xuân được lan tỏa ấm áp đến từng khu phố.

Trước đó, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu vào ngày 7-2, các liên quân khu phố tất bật chuẩn bị nếp, đậu, thịt, lá chuối. Mỗi đội gói ít nhất 40 đòn bánh, trọng lượng 1-1,2 kg, nhân thịt heo, đậu xanh.

Ban tổ chức khuyến khích sử dụng lạt tre, hạn chế dây ni lông để giữ đúng nét xưa. Giữa tiếng cười nói rôm rả, từng đòn bánh được buộc chặt, gửi gắm trong đó là tấm lòng dành cho bà con còn khó khăn.

Các liên quân khu phố tất bật chuẩn bị nếp, đậu, thịt, lá chuối tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu. Ảnh: HẢI NHI

Thành phẩm sau hội thi không chỉ để chấm điểm mà được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những đòn bánh còn ấm nóng trở thành món quà nghĩa tình trong dịp cuối năm.

Trong dịp này, 20 phần quà Tết với tổng kinh phí 18 triệu đồng được trao đến các gia đình khó khăn.

Theo bà Trịnh Nguyễn Túc Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 19, hoạt động tất niên là dịp gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Ghi nhận nỗ lực của khu phố, bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác chăm lo người dân. Những ngày qua, địa phương còn trang hoàng tiểu cảnh, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tạo không khí đầm ấm, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm trước thềm năm mới.

Tinh thần sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở phường Cầu Kiệu mà còn được lan tỏa sang nhiều địa bàn khác của TP.HCM.

Tại phường Chánh Hưng, 100 gia đình công nhân, người lao động khó khăn đang thuê trọ cũng có một bữa tất niên ấm áp ngay giữa lòng khu phố khi không thể về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Các đòn bánh Tét sẽ được trao tận tay những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HẢI NHI

Những ngày cận Tết, tại góc đường Cao Lỗ được trang trí rực rỡ sắc xuân, trở thành không gian sum họp cho chương trình “Tết không xa nhà” vào tối ngày 6-2. Từ hơn 17 giờ, nhiều gia đình đã có mặt. Trẻ nhỏ ríu rít bên bàn bánh mứt, người lớn quây quần trò chuyện, chờ nhận quà Tết.

Đây là chương trình do Công đoàn phường phối hợp Đoàn Thanh niên phường tổ chức, với sự đồng hành của LĐLĐ TP.HCM.

Tại đây, Ban tổ chức trao 100 phần quà, tổng trị giá 25 triệu đồng, đến các hộ công nhân đang sống tại khu nhà trọ trên địa bàn. Bữa tiệc tất niên với bánh chưng, bánh tét, củ kiệu… mang đến cảm giác Tết đủ đầy cho những gia đình không có điều kiện về quê.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu, bà Đào Thị Tuyết Nga (54 tuổi) cho biết đây là lần đầu bà được dự một buổi tất niên đông vui như vậy. Đang điều trị ung thư, bà nghỉ làm, sống nhờ vào thu nhập của con gái trong căn phòng trọ nhỏ ở khu phố 35.

“Quê ở Cần Thơ nhưng giờ về Tết là chuyện xa vời. Được mời dự tiệc, nhận quà thế này tôi thấy ấm lòng lắm” - bà Nga chia sẻ.

Theo bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hưng, hoạt động chăm lo Tết năm nay không chỉ dành cho đoàn viên mà còn mở rộng đến lao động tự do, công nhân bị giảm việc, thiếu đơn hàng, ở lại thành phố đón Tết.

Ngoài chương trình tất niên, công đoàn phường còn phối hợp tổ chức “Phiên chợ Tết công đoàn”, “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, trao hơn 1.200 suất quà với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng.