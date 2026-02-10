Những khu trọ nghĩa tình ở TP.HCM 10/02/2026 06:25

(PLO)- Không chỉ cho thuê chỗ ở, nhiều chủ trọ tại TP.HCM còn chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng lo Tết, coi công nhân xa quê như người thân trong nhà.

Không chỉ cung cấp chỗ ở, nhiều khu nhà trọ tại TP.HCM trở thành “mái nhà chung” mỗi dịp Tết. Tại đây, các chủ trọ dành hàng chục triệu đồng lo quà, lì xì và mâm cơm tất niên cho công nhân xa quê.

Chuẩn bị quà hàng năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ (phường Tân Tạo, TP.HCM) rộn ràng hơn thường lệ. Hơn 10 năm nay, cứ Tết đến, bà lại tất bật chuẩn bị quà cho người thuê trọ. Riêng năm nay, toàn bộ 120 phòng đều được bà chăm lo để công nhân có cái Tết đủ đầy.

Bà Huệ chuẩn bị quà Tết cho khu trọ vào những ngày cận Tết. Ảnh: HẢI NHI

Khu nhà trọ được bà Huệ xây dựng từ hơn 20 năm trước. Ban đầu khu trọ chỉ khoảng 20 phòng. Khi thấy công nhân đổ về TP.HCM ngày càng đông, thiếu chỗ ở, bà quyết định xây thêm phòng, đồng thời giữ giá thuê ổn định để hỗ trợ người lao động khó khăn.

“Ai cũng khó khăn, nhưng có những người khó hơn nhiều thì tui quan tâm hơn” - bà Huệ nói.

Mỗi năm, bà dành khoảng 30-35 triệu đồng để chuẩn bị quà Tết và tiền mặt cho người thuê trọ. Bà cũng lì xì cho trẻ em mỗi em 100.000 đồng. Đêm 30 Tết, bà tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng để những gia đình không về quê có dịp quây quần, đón giao thừa cùng nhau.

﻿ Công nhân đến nhà bà Huệ nhận quà. Ảnh: HẢI NHI

Không chỉ chăm lo dịp Tết, khu trọ của bà Huệ còn là điểm sinh hoạt, học tập miễn phí cho trẻ em. Bà cho các em mượn chỗ học, phối hợp với địa phương và Hội Phụ nữ tổ chức dạy kèm, tạo không gian an toàn để các em học tập, vui chơi.

Gần 20 năm gắn bó với khu trọ, chị Nguyễn Ngọc Huyền (34 tuổi, quê Sóc Trăng) xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai. Chị đã ở đây hơn 11 năm kể từ khi lập gia đình. Điều giữ chân gia đình chị không chỉ là chỗ ở ổn định mà còn bởi tình nghĩa của chủ trọ.

Chị Huyền (bên trái) nhận quà từ chủ nhà trọ. Ảnh: HẢI NHI

“Cô coi tụi em như con cháu trong nhà. Có người thiếu một, hai tháng tiền trọ, thậm chí ba tháng, cô cũng không thúc ép, còn giúp thêm” - chị Huyền chia sẻ. Những năm không thể về quê mưu sinh, gia đình chị đều đón Tết ngay tại khu trọ.

Cùng thời điểm này, khu trọ của bà Cao Thị Giang (phường Tam Bình, TP.HCM) cũng rộn ràng không kém. Bà Giang cùng cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quây quần gói 60 đòn bánh tét tặng các gia đình tại đây. Bà cũng tổ chức mâm cơm tất niên và lì xì cho tất cả trẻ em trong khu trọ.

“Tôi cố gắng gói ghém để anh em trong khu trọ có dịp ngồi lại với nhau những ngày cuối năm, cùng trò chuyện, ăn uống cho vui” - bà Giang chia sẻ. Dịp này, bà còn trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Khu nhà trọ của bà Giang xây dựng từ năm 2012 với 10 phòng, hiện là nơi ở của nhiều gia đình công nhân từ Quảng Ngãi, Huế, Cần Thơ. Suốt hơn 14 năm qua, bà vẫn giữ nguyên giá thuê của mỗi phòng.

Anh Quang vừa sửa xe, vừa tham gia gói bánh tại nhà bà Giang. Ảnh: HẢI NHI

Gắn bó gần 10 năm với khu trọ, anh Võ Văn Quang (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết gia đình anh yên tâm ở lại bởi chi phí sinh hoạt ổn định và sự quan tâm của chủ nhà. “Năm nào chị Giang cũng lo bánh trái, quà Tết cho bà con. Tôi không muốn chuyển đi khu trọ nào khác” - anh Quang nói.

Chủ trọ chi 150 triệu đồng đãi Tết 165 phòng công nhân

Chiều cận Tết, con hẻm nhỏ trên đường TL16 (phường Thạnh Lộc, TP.HCM) đông vui hiếm thấy. Người lớn quây quần bên bàn tiệc tất niên, trẻ con chạy nhảy chờ nhận lì xì.

Chủ nhân bữa tiệc là ông Nguyễn Thành Tâm. Năm nay, ông dành khoảng 150 triệu đồng để nấu 25 bàn tiệc tất niên, tặng quà và lì xì cho 165 hộ thuê trọ. Mỗi phòng nhận một phần quà kèm 200.000 đồng tiền mặt.

Bữa cơm nghĩa tình tại khu trọ ông Tâm. Ảnh: HẢI NHI

Với ông Tâm, đây là hoạt động thường niên suốt 20 năm qua. Ông coi đó là lời cảm ơn những người đã chọn khu trọ làm nơi an cư. “Số tiền này rất xứng đáng. Cả gia đình tôi đều đồng lòng làm” - ông Tâm nói.

Ông Tâm cùng vợ con tự tay chuẩn bị từ bàn ghế đến thực đơn. Năm nay, ông nấu tám món, trong đó có lẩu dê và dê hấp từ hai con dê đặt mua tại Tây Nguyên. Ông quan niệm đã làm thì phải làm đàng hoàng để người thuê trọ có bữa ăn Tết tử tế.

Hơn 30 năm trước, ông Tâm từ quê vào TP.HCM lập nghiệp, làm đủ nghề mới tích góp được vốn xây nhà trọ vào năm 2005. Đến nay, khu trọ phát triển thành 165 phòng, thuộc khu lưu trú thanh niên công nhân do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM quản lý.

Ông Thổ Hoài Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, đánh giá bữa tiệc của ông Tâm giúp gắn kết cộng đồng, giúp mọi người gần gũi như người một nhà. Dịp này, trung tâm cũng hỗ trợ thêm vé xe cho những lao động khó khăn về quê ăn Tết.