Hát karaoke ngày Tết “đúng nhịp” thế nào để không bị phạt? 09/02/2026 14:01

(PLO)- Hát karaoke ngày Tết nhưng nếu không kiểm soát tiếng ồn, rất dễ vượt ranh giới pháp luật, kéo theo nguy cơ bị xử phạt hành chính, thậm chí đình chỉ hoạt động...

Những ngày Tết, từ nông thôn đến thành thị, tiếng karaoke vang lên khắp xóm làng như một phần không thể thiếu của không khí sum họp.

Thế nhưng, niềm vui ca hát nếu kéo dài, âm lượng quá lớn hoặc diễn ra không đúng quy định có thể xâm phạm quyền nghỉ ngơi của người khác và trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Vậy hát karaoke ngày Tết như thế nào để vừa vui vẻ, vừa không “dính” rắc rối pháp lý?

Ảnh minh hoạ AI.

Luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Tết là dịp đoàn viên, vui chơi nên việc hát karaoke tại gia đình là nhu cầu chính đáng.

Pháp luật không cấm hát karaoke, mà chỉ cấm hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Theo Điều 9 Nghị định 282/2025, hành vi không thực hiện quy định giữ yên tĩnh tại các địa điểm phải bảo đảm trật tự như cơ sở khám, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc các nơi có quy định giữ yên tĩnh có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định này cũng áp dụng đối với các hành vi kinh doanh ăn uống, giải khát quá giờ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Nghị định 282/2025 không còn quy định cứng khung giờ “22 giờ đến 6 giờ sáng” như trước đây tại Nghị định 144/2021. Thay vào đó, khoản 3 Điều 9 Nghị định 282/2025 mở rộng phạm vi xử lý, theo hướng: Mọi hành vi gây tiếng ồn chưa được liệt kê cụ thể sẽ xử lý theo pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan.

Điều này đồng nghĩa, kể từ ngày 15-12-2025 (thời điểm Nghị định 282/2025 có hiệu lực), hành vi hát karaoke vượt quá mức tiếng ồn cho phép có thể bị xử phạt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không phân biệt ngày hay đêm.

Hiện nay, giới hạn tiếng ồn tối đa được áp dụng theo QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, có hiệu lực từ ngày 14-11-2025. Khi đo đạc bằng thiết bị chuyên dụng, nếu tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt theo Điều 22 Nghị định 45/2022, với mức phạt 1 triệu đồng, thậm chí lên đến 160 triệu đồng, tùy theo số dBA vượt chuẩn.

Không dừng lại ở phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp xử lý bổ sung như đình chỉ hoạt động đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm. Ngoài ra, còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, như lắp đặt giải pháp giảm tiếng ồn, chi trả chi phí đo đạc, giám định và phân tích môi trường.

Để tránh biến cuộc vui ngày Tết thành buổi làm việc với cơ quan chức năng, luật sư khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát âm lượng, không mở karaoke quá lớn, đặc biệt tại khu dân cư đông đúc. Nếu có điều kiện, nên hát trong phòng kín có cách âm; trường hợp hát ngoài sân vườn, cần quay loa vào trong nhà, tránh hướng sang nhà hàng xóm.

Khi được nhắc nhở, gia chủ nên cầu thị, giảm âm lượng ngay để tránh mâu thuẫn leo thang thành tranh chấp hành chính hoặc hình sự.

Ngược lại, nếu bị hàng xóm gây ồn kéo dài, người dân không nên tự xử bằng bạo lực, mà cần lựa chọn các cách thức đúng pháp luật: Nhắc nhở văn minh; phản ánh đến Công an xã, phường hoặc UBND cấp xã; gọi đường dây nóng đô thị như 1022 tại TP.HCM, Hà Nội; và trong trường hợp tiếng ồn gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường.