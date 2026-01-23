Lãnh án chung thân vì gây án mạng từ mâu thuẫn tiền hát karaoke 23/01/2026 15:15

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền tại quán karaoke, một cuộc hỗn chiến xảy ra khiến một người tử vong, 12 bị cáo lãnh án tù.

Mới đây (22-1), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm, xảy ra tại quán karaoke King (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Bị cáo Nguyễn Thanh Việt (35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cùng 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.

Phiên tòa xét xử 12 bị cáo xảy ra hỗn chiến tại quán karaoke. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 21-4-2024, anh Lâm Tuấn Vũ và anh Lâm Nhật Linh đến quán karaoke King thì xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền uống bia và hát karaoke với nhân viên quán.

Từ việc cự cãi, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát với nhóm Trần Văn Kim Long ngay trong quán.

Sau đó, nhóm Long gọi thêm người đến để đánh anh Vũ và anh Linh. Khi hai nạn nhân đi ra phía trước quán, nhóm này tiếp tục đuổi theo, dẫn đến xô xát, Vũ và Linh phải bỏ chạy ra đường.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Sau đó, Linh gọi điện cho Lâm Mạnh Hùng đến hỗ trợ. Cùng thời điểm, Linh lấy một ly thủy tinh đập vỡ, cầm hai mảnh thủy tinh ngồi trước cửa quán chửi bới, tiếp tục xảy ra xô xát với nhóm người trong quán.

Khi anh Hùng đến nơi, nhóm bên kia dùng tay, chân đánh, đá nhiều lần vào người anh Hùng. Ở khu vực ngoài đường tỉnh 830, một nhóm khác tiếp tục đánh nhau với anh Linh và anh Vũ.

Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Nhật Trường điều khiển xe chở theo Nguyễn Thanh Việt cùng một con dao và một bình xịt hơi cay đến hiện trường. Tại đây, Việt dùng bình xịt hơi cay đuổi đánh nhóm Vũ. Trong lúc hỗn chiến, Việt lấy một tấm ván ép gỗ đánh anh Hùng, sau đó dùng một đoạn tre đánh mạnh vào anh Vũ khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Khi anh Vũ ngã xuống, Việt tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và lưng phía sau gáy. Hậu quả, anh Lâm Tuấn Vũ bị chấn thương sọ não và tủy sống cổ. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi biết anh Vũ tử vong, Nguyễn Thanh Việt đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thanh Việt bị tuyên phạt tù chung thân. Ảnh: HD

Tại phiên tòa, đại diện VKS xác định đây là vụ án có đồng phạm nhưng không mang tính tổ chức. Trong đó, Nguyễn Thanh Việt cùng 11 bị cáo đều là người thực hành hành vi phạm tội.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Việt tù chung thân về tội giết người và 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 4 tháng đến 5 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.