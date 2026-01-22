Giải cứu hai bé gái bị lừa bán vào quán karaoke 22/01/2026 09:19

(PLO)- Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp giải cứu hai bé gái (14 và 15 tuổi) bị lừa gạt, bán vào quán karaoke tại Ninh Bình với giá 10 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công hai bé gái dưới 16 tuổi bị lừa gạt, mua bán.

Trước đó, ngày 16-1-2026, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu mua bán người. Đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng triển khai lực lượng, giải cứu thành công cháu V.T.T. (15 tuổi) và T.T.V. (14 tuổi, cùng trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) và bàn giao cho gia đình.

Các đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn (bên trai) và Vi Văn Mạnh

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1-2026, thông qua mạng xã hội, cháu T. và V. quen Đỗ Lệ Thuỷ (17 tuổi, trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Thủy hứa xin việc làm cho hai cháu tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12-1-2026, khi hai cháu xuống đến huyện Yên Phong, Thủy đưa về nhà trọ rồi thông tin cho Nguyễn Hữu Tuấn (26 tuổi, trú tại xã EaRok, tỉnh Đắk Lắk) và Vi Văn Mạnh (23 tuổi, trú tại xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Khi Tuấn và Mạnh đến gặp, đặt vấn đề đưa đi làm phục vụ quán karaoke thì hai cháu không đồng ý. Các đối tượng đe dọa nói đã "mua" hai cháu, nếu không nghe lời sẽ bị đánh. Do lo sợ, T. và V. phải đi theo. Ngay trong ngày, Tuấn và Mạnh đưa hai nạn nhân đến bán cho một quản lý quán karaoke tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tuấn và Mạnh đã trả cho Thủy 10 triệu đồng.

Quá trình làm việc tại quán, hai bé gái không làm được việc nên các đối tượng liên hệ người thân đòi tiền chuộc. Gia đình nạn nhân sau đó đã báo cơ quan công an đề nghị giải cứu.

Ngày 21-1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trong một vụ án khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của tội phạm mua bán người. Ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0913.026.655 (Điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn) để phối hợp giải quyết.