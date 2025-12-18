Ngày càng nhiều nam giới là nạn nhân của tội phạm mua bán người 18/12/2025 15:25

(PLO)- Thực tế tại TP.HCM và các đô thị lớn, mua bán người không còn giới hạn ở phụ nữ, trẻ em mà ngày càng nhiều nam giới trở thành nạn nhân.

Ngày 18-12, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả khảo sát thực trạng tiếp cận thông tin của cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân và người dân về chính sách hỗ trợ nạn nhân, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người trên địa bàn TP.HCM”.

Ngày càng nhiều nam giới thành nạn nhân mua bán người

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế TP.HCM), cho biết năm năm qua, TP.HCM (cũ) ghi nhận tám nạn nhân mua bán người. Trong đó, ba người có hộ khẩu tại TP.HCM, năm người từ các tỉnh và đã được bàn giao địa phương hỗ trợ.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có khoảng 30 nạn nhân, chủ yếu từ tỉnh khác; Bình Dương ghi nhận một nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ chính sách cho nạn nhân.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HẢI NHI

"Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh đúng thực tế. Mua bán người không chỉ xảy ra ở nước ngoài mà đang diễn biến ngay tại TP.HCM, các tỉnh và đô thị lớn. Nếu trước đây nạn nhân mua bán người chủ yếu là trẻ em và phụ nữ thì hiện nay nam giới chiếm tỉ lệ ngày càng lớn. Khó khăn lớn nhất là nhiều nạn nhân nam muốn ẩn danh, không tiếp cận cơ quan chức năng, gây trở ngại cho hỗ trợ chính sách" - ông Tuấn Anh cho hay.

Ông cảnh báo khi không thể bóc lột sức lao động, các đường dây tội phạm có thể chuyển sang mua bán nội tạng, đồng nghĩa bất kỳ ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Ông Tuấn Anh cho biết đơn vị đã tham mưu Sở Y tế TP.HCM chủ động xây dựng chính sách, dù Trung ương chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, mục tiêu của TP.HCM không phải là xây dựng chính sách mà hạn chế thấp nhất và tiến tới không còn nạn nhân mua bán người.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây. Ảnh: HẢI NHI

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, cho biết việc nhận diện hành vi mua bán người tại các bến xe trên thực tế không hề dễ dàng, bởi nhiều trường hợp ban đầu chỉ được xem là bắt cóc, chưa thể xác định ngay có liên quan đến tội phạm mua bán người hay không.

Tuy vậy, từ nguồn tin do địa phương cung cấp, phản ánh của người dân và việc theo dõi qua hệ thống camera giám sát, lực lượng bảo vệ bến xe đã kịp thời phối hợp với công an phường xử lý các tình huống nghi vấn.

Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, tiếp tục phối hợp với công an phường tổ chức dựng lại hiện trường một vụ bắt cóc xảy ra tại khu vực Bến xe Miền Tây.

Cảnh báo mua bán người tại các điểm giao thông lớn

Cùng quan điểm, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Bà Điểm, cho biết trên địa bàn có Bến xe An Sương, là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, xác minh một tin báo liên quan đến hành vi mua bán người. Dù số vụ việc được phát hiện chưa nhiều nhưng loại tội phạm này có diễn biến phức tạp bởi trong nhiều trường hợp nạn nhân dường như có xu hướng hợp tác với kẻ phạm tội.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Bà Điểm. Ảnh: HẢI NHI

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Dù không phải giải pháp mới, song cần đổi mới cách làm để nâng cao hiệu quả, đặc biệt là tuyên truyền chuyên biệt cho đội ngũ tài xế về các dấu hiệu nghi vấn, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Nói thêm về vấn đề này, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết trong năm 2025, PC02 đã khám phá bảy vụ (24 đối tượng) liên quan đến tội phạm mua bán người và năm tin báo về tội phạm mua bán người, hiện đang trong quá trình điều tra, xác minh.

"Tâm lý của nạn nhân trong các vụ mua bán người thường trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu sắc, do bị lừa gạt, bóc lột hoặc cưỡng bức lao động. Nhiều nạn nhân bị sang chấn tâm lý, ám ảnh bởi những trải nghiệm kinh hoàng trong quá trình bị giam cầm, bóc lột, xuất hiện rối loạn căng thẳng..." - đại diện phòng PC02 cho hay.

Khi tiếp nhận các vụ việc liên quan đến mua bán người, Phòng PC02 triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nạn nhân, gồm động viên, ổn định tâm lý, bố trí làm việc trong không gian thân thiện, hỗ trợ pháp lý...