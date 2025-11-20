Tôm hùm chết hàng loạt, có loại bán 50.000 đồng/1kg nhưng ít người mua

Ngày 20-11, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lũ đã khiến tôm hùm trên địa bàn chết hàng loạt, nhiều ngư dân trắng tay.
Theo ông Nguyên, do thời tiết mưa lũ, nhiều tôm hùm nuôi tại vịnh Xuân Đài bị chết đồng loạt. Hiện, loại tôm hùm nhỏ được rao bán với giá 50.000 đồng/kg nhưng ít người mua. Loại tôm hùm lớn hơn, trước đây giá trên 1 triệu đồng/kg, giờ được rao bán với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/kg.
Vẫn lời ông Nguyên, bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại đến các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Nay xảy ra lũ lụt trên diện rộng, tiếp tục khiến bà con chịu tổn thất kinh tế.
“Đợt lũ lần này, phường ít bị ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, các hộ nuôi tôm hùm chịu tổn thất rất lớn vì tôm chết quá nhiều”, ông Nguyên nói.
Theo ghi nhận của PLO, tại các khu chợ của phường Xuân Đài, tôm hùm chết do mưa lũ được bày bán la liệt.
Trên mạng xã hội, nhiều người đăng tải bài viết, mong được “giải cứu” tôm hùm giúp bà con gỡ gạc chút vốn liếng.
Chị Hằng, một người dân tại phường Xuân Đài, cho biết hiện lượng tôm hùm nuôi bị chết quá nhiều. Vì thời tiết đang mưa lũ, người dân không kịp xử lý, ướp đá nên phải bán tôm hùm với giá rẻ. Tuy nhiên, người mua rất ít, lượng tôm chết tồn đọng nhiều.
“Hiện loại tôm hùm được ướp đá kịp thời đang bán với giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng/kg, mỗi kg. Hết bão đến lũ, gây thiệt hại rất lớn đối với người dân”, chị Hằng nói.