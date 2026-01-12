Chậm chi trả 6,6 tỉ đồng trợ cấp xã hội cho người dân ở Đắk Lắk 12/01/2026 09:31

(PLO)- Một xã ở Đắk Lắk chưa được cấp kinh phí để chi trả khoảng 6,6 tỉ đồng tiền trợ cấp xã hội cho người dân.

Ngày 12-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã có thông báo về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/2021 và Nghị định 176/2025 cho người dân trên địa bàn.

Thông báo của UBND xã Ea Rốk về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội. Ảnh: UB

Theo lãnh đạo này, trong 6 tháng cuối năm 2025, tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho người dân tại xã Ea Rốk hơn 8,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện địa phương này mới được tỉnh Đắk Lắk cấp hơn 2,2 tỉ đồng, đủ chi trả trong tháng 7 và tháng 8-2025.

Hiện nay, UBND xã Ea Rốk chưa được cấp khoảng 6,6 tỉ đồng để chi trả trợ cấp xã hội cho người dân.

“Chúng tôi đã gửi báo cáo, kiến nghị đến UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính tỉnh, đề nghị bổ sung kinh phí", lãnh đạo này nói.

Ngoài việc kiến nghị về kinh phí, UBND xã Ea Rốk đã thông báo về việc chậm chi trả nguyên nhân chậm chi trả đến các đối tượng thụ hưởng trợ cấp xã hội.

Liên quan vụ việc, chị Mã Thị Dua (26 tuổi, ngụ thôn 15, xã Ea Rốk), cho biết chị đang nuôi con trai 4 tuổi bị bại não. Trước đây, gia đình chị Dua được nhận tiền trợ cấp xã hội định kỳ mỗi tháng 1 triệu đồng để chăm sóc cho con trai. Tuy nhiên, từ tháng 9-2025 đến nay, chị chưa nhận được số tiền trợ cấp nói trên.

"Nhiều tháng nay tôi chưa được nhận tiền trợ cấp để chăm sóc con. Giờ Tết gần đến, mong sao địa phương sớm chi trả khoản trợ cấp để tôi có thêm kinh phí mua sắm quần áo, thuốc thang cho con", chị Dua chia sẻ.

Còn chị Cao Thị Thu (36 tuổi, ngụ thôn 4, xã Ea Rốk) đang nuôi hai người con 13 tháng và sáu tuổi đều bị khuyết tật.

Theo chị Thu, khoản trợ cấp xã hội giúp gia đình chị vơi bớt phần nào khó khăn. Tuy nhiên, mấy tháng nay, chị chưa nhận được tiền trợ cấp nên rất lo lắng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.