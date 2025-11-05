Bán tháo tôm hùm chạy bão 13

Bán tháo tôm hùm chạy bão 13

Xuân Hoát

(PLO)- Nhiều người nuôi tôm hùm ở thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk phải bán tháo để chạy bão số 13. 

12 giờ trưa 5-11, hàng trăm người nuôi tôm hùm ở vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân và phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, huy động cả gia đình chằng buộc lồng bè, bán tôm hùm cho kịp trước khi bão số 13 đổ bộ.
Rút kinh nghiệm từ hậu quả hết sức nặng nề của cơn bão số 12 - Damrey năm 2017, các gia đình nuôi hải sản dùng dây thừng chằng buộc tất cả lồng bè.
Số khác mang cả lưới cụ vào bờ tránh bão cuốn đi mất.
Vịnh Vũng Rô cùng với vịnh Xuân Đài là hai khu vực nuôi tôm hùm lớn nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Trước khi bão đổ bộ, hàng ngàn hộ dân tất bật bán tôm hùm chạy bão.
"Dù giá tôm giảm 75.000-100.000 đồng/kg so với ngày thường nhưng phải bán vì nếu bão vào, lồng bè bị đánh hỏng coi như mất trắng" - bà Nguyễn Thị Lành, chủ gần 50 lồng nuôi tôm hùm ở Vũng Rô chia sẻ.
Hiện giá tôm hùm bông dao động 1,5-1,8 triệu đồng/kg, còn tôm xanh chỉ còn 550.000-800.000 đồng/kg tùy loại.
"Tôm sống còn được giá, chứ tôm ngợp giá thấp lắm, mà chưa chắc thương lái đã thu mua vì giai đoạn này người dân bán nhiều để tránh bão" - bà Lãnh nói.
Dù giá tôm rớt mạnh nhưng người nuôi tôm hùm ở Vũng Rô vẫn chấp nhận vì bài học từ bão Damrey năm 2017 vẫn ám ảnh.
Tương tự, tại phường Xuân Đài, cảnh mua bán tôm hùm diễn ra tất bật.
"Đến hôm nay coi như xong việc bán tôm, chằng chéo lồng bè để tránh bão số 13. Vẫn hy vọng bão không mạnh như dự báo" - anh Hùng, ngụ phường Xuân Đài nói.
Hàng dài xe đông lạnh mua tôm hùm ở phường Xuân Đài.
Ngoài ngư dân, những hộ kinh doanh du lịch bè nổi ở tỉnh Đắk Lắk cũng tất bật chằng chống nhà cửa đón bão.
"Tháo hết mái tôn đưa vào đất liền, cột lại các khung gỗ hy vọng gió không cuốn đi mất. Giờ nghe bão là sợ" - anh Nguyễn Văn Nước, ngụ xã Hòa Xuân hy vọng.
Các nhà hàng nổi trên vịnh Vũng Rô được chủ tháo mái tôn mang lên đất liền cất giữ.
Tàu du lịch chở khách cũng được chằng chéo ngưng đón khách ra vịnh những ngày này.
Xuân Hoát
