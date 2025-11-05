Ngư dân ở Khánh Hòa hối hả bán cá để chạy bão Kalmaegi

Tại cảng Vạn Giã, thương lái đang thu mua giá cá chim dao động từ 95.000-105.000/kg tùy loại.

Sáng sớm nay, bão Kalmaegi trở thành cơn bão số 13 đi vào Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày 6-11, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 7-11, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6 đến 7-11, bão số 13 gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.