Ngư dân ở Khánh Hòa hối hả bán cá để chạy bão Kalmaegi

Ngư dân ở Khánh Hòa hối hả bán cá để chạy bão Kalmaegi

Xuân Hoát

(PLO)- Một ngày trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, hàng chục tàu chở đầy cá, tôm tấp nập vào bán cho các thương lái ở xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

_MG_0310.jpg
Lo sợ bão số Kalmaegi đổ bộ vào Khánh Hòa, hàng trăm người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Vạn Ninh bán tháo tôm, cá để tránh thiệt hại.
_MG_0389.jpg
Theo người nuôi, còn khoảng một tháng nữa mới vào vụ thu hoạch cá, họ buộc phải bán để tránh bão.
_MG_0399.jpg
"Năm 2017, chúng tôi mất trắng vì bão Damrey. Sau lần đó cứ dự báo có bão mạnh vào đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bán sớm để không bị thiệt hại"- ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ xã Vạn Ninh cho biết.
_MG_0339.jpg
Có mặt tại cảng Vạn Giã (xã Vạn Ninh), PV ghi nhận từ sáng sớm hàng chục tàu chở đầy cá mú, cá chim tấp nập vào bán cho các thương lái.
_MG_0318.jpg
"Cá chưa đến vụ thu hoạch nhưng phải bán, giá cũng thấp hơn so với ngày thường"- ông Luận, chủ bè nuôi cá chim nói.
IMG_5354.jpg

Tại cảng Vạn Giã, thương lái đang thu mua giá cá chim dao động từ 95.000-105.000/kg tùy loại.

IMG_5400.jpg
Còn cá bớp nhỉnh hơn, ở mức 115.000-135.000/kg.
_MG_0417.jpg
"Ngày thường cá sẽ có giá từ 120.000-125.000/kg. Nay bán non nên phải chấp nhận, còn hơn mất trắng nếu bão vào, lồng bè hư hại"- ông Luận cho biết thêm.
_MG_0304.jpg
"Thu mua cá chưa đến vụ sẽ có nhiều mức giá tùy trọng lượng. May mắn vì đa phần cá ngư dân bán đều xấp xỉ trọng lượng loại 1, 2. Do đó, việc đóng hàng xuất bán cũng thuận lợi"- bà Hường, một thương lái đến từ Đắk Lắk cho biết.
_MG_0375.jpg
Trong khi đó, nhiều đơn vị du lịch cũng cho cẩu cano lên vị trí an toàn tránh trú bão.
_MG_0385.jpg
Nhiều đơn vị chuyên chở khách ra đảo Điệp Sơn cho biết, từ chiều 5-11, họ sẽ ngưng hẳn chở khách chờ bão tan.
_MG_0437.jpg
Cano chở khách được đưa lên đất liền, gia cố chắc chắn.
_MG_0426.jpg
Lo sợ ảnh hưởng của bão Kalmaegi nhiều hộ dân sống trên các đảo trong vịnh Vân Phong cũng tất bật chuẩn bị lương thực.
_MG_0487.jpg
"Thức ăn, nước uống tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu bão vào vẫn có đủ lương thực cho cả gia đình trong một tuần"- ông Tính, ngụ xã Vạn Ninh cho hay.
_MG_0458.jpg
Trong buổi sáng, tàu chở hàng phục vụ người dân trên các đảo hoạt động liên tục không ngơi nghỉ.
_MG_0416.jpg
Nhiều tàu cá của ngư dân cũng bắt đầu cập bờ để neo đậu tránh trú bão.

Sáng sớm nay, bão Kalmaegi trở thành cơn bão số 13 đi vào Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày 6-11, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 7-11, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6 đến 7-11, bão số 13 gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Xuân Hoát
