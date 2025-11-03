Những 'quả bom nước' treo trên núi cao ở Khánh Hòa 03/11/2025 17:10

(PLO)- UBND xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ các khu đất không được tích nước trong các hồ chứa trên núi cao, tránh sự cố đáng tiếc.

Ngày 3-11, ông Cao Minh Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND xã đã yêu cầu chủ khu đất không được bơm, tích nước vào bốn hồ chứa nằm trên đỉnh đồi ở thôn Ko Róa.

Việc này, theo ông Mỹ là để đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân bên dưới, đặc biệt là trong mùa mưa bão này.

Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn cũng cho biết, ngoài bốn hồ chứa nói trên, xã cũng đã cho rà soát, kiểm tra tất cả các rẫy của người dân để nắm bắt tình hình thực tế những vị trí có hồ chứa nhân tạo.

Bốn hồ chứa nước trên đỉnh núi ở xã Tây Khánh Sơn. Ảnh: NH

“Những hộ đào hồ chứa để tích nước phục vụ tưới cây lâu năm đều phải cam kết đảm bảo an toàn. Những vị trí xung yếu bắt buộc không được tích nước, số còn lại chỉ được tích nước vào mùa khô. Nếu chủ đất cố tình bơm nước tưới vào các hồ chứa, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”- ông Vỹ nói.

Hồi tháng 8-2025, sau trận mưa lớn, hàng trăm khối đất, đá trên đồi trồng sầu riêng ở thôn Ko Róa đã tràn xuống khu vực dân cư gây thiệt hại tài sản của người dân. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng khiến các hộ dân sống bên dưới rất lo lắng.

Người dân dùng bao tải kè chắn sau sự cố đất đá tràn xuống khu dân cư, hồi tháng 8-2025. Ảnh: NH

Sau sự cố, UBND xã Tây Khánh Sơn kiểm tra và phát hiện chủ đất đã cho đào hồ lớn, đắp bờ để tạo hồ tích trữ nước phục vụ tưới sầu riêng.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, cho hay địa phương đã tiến hành kiểm tra việc tích nước hồ chứa các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.



Theo phản ánh của người dân, dự án Trại heo giống Việt Nam của ông Lê Văn Dũng (người địa phương) nằm trên lưng chừng đồi thuộc thôn Tân Phong, hình thành nhiều hồ chứa lớn.

“Khu vực làm hồ chứa nằm trên cao thì sẽ rất nguy hiểm”, ông P (ngụ thôn Tân Phong) lo ngại.

Theo ghi nhận của PV, dự án Trại heo giống Việt Nam nằm trên một quả đồi. Chủ đầu tư tiến hành đào hố sâu, tạo ra khu vực có hình bậc thang nhiều cấp và nhiều hồ chứa có nguy cơ sạt lở, xói mòn.

Trả lời PV về dự án trên, ông Nguyễn Hữu Nam cho biết những hồ này là hồ xử lý nước thải và chưa tích nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Dũng.

Chủ trại heo cho đào khoét núi tạo thành hố sâu ở xã Hòa Trí. Ảnh: HUỲNH HẢI

Chủ tịch UBND xã Hòa Trí thông tin thêm, trang trại này hiện chưa tích nước và chủ yếu sử dụng nước máy đô thị để chăn nuôi.

“Trên bàn xã Hòa Trí thời gian qua chưa có mưa nên các hồ chứa không có nước. Chúng tôi sẽ chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng và công an xã đi kiểm tra thường xuyên”- ông Nguyễn Hữu Nam nói.

Liên quan đến hai trại heo của ông Lê Văn Dũng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 223 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.