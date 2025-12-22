Nem chua, thịt xá xíu là 'thủ phạm' khiến 71 người bị ngộ độc thực phẩm 22/12/2025 15:25

(PLO)- Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến ngộ độc thực phẩm tại Phan Thiết là do nem chua và thịt xá xíu.

Ngày 22-12, tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đường phố tại Phan Thiết, Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện An Phước.

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu thu thập của bữa ăn nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella.spp trong nem chua và thịt xá xíu.

Như tin đã đưa, lúc 9 giờ ngày 13-12, sở Y tế nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa An Phước về việc có nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn ói nhiều lần, sốt; chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, theo dõi ngộ độc thức ăn.

Qua điều tra ban đầu, chủ xe bán bánh mì B bán trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Thiết không đăng ký kinh doanh và không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Các nguyên liệu làm nên ổ bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc có nguồn gốc phức tạp: Bánh mì được mua từ một lò tại Phan Thiết; chả lụa, thịt nguội, chà bông, nem được cung cấp từ hai cơ sở ở TP.HCM. Đặc biệt, pa tê, bơ, thịt xá xíu, đồ chua, nước sốt lại do chính chủ cơ sở tự làm tại nhà, nguồn nguy cơ cao nhất.

Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy các mẫu thực phẩm còn lại như jambong, chả lụa, nem chua, pa tê, thịt xá xíu và khẩn trương gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, xác định chính xác "thủ phạm" gây ngộ độc.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, vụ ngộ độc thực phẩm có đến 71 trường hợp phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm ngưng hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì đường phố B nói trên.

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cũng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Như vậy, sau kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang thì nem chua có nguồn gốc từ một cơ sở ở TP.HCM và thịt xá xíu do chủ xe bánh mì đường phố tự làm tại nhà đều chứa vi khuẩn gây ngộ độc.