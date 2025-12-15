Lâm Đồng: Tạm ngưng xe bánh mì khiến 44 người nhập viện 15/12/2025 16:20

(PLO)- Chỉ sau 48 giờ đã có đến 44 người nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện khi ăn bánh mì của một xe bán bánh mì trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15-12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Phan Thiết. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, tổng số ca nhập viện lên tới 44 người, gây chấn động và đặt ngành y tế vào tình trạng báo động.

Một trường hợp ăn bánh mì bị ngộ độc đang điều trị.

Theo thông tin ghi nhận từ ngày 13-12, hàng loạt người dân đã đổ về các cơ sở y tế với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt cao. Nguồn thực phẩm bị nghi ngờ là bánh mì thịt nguội được mua tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, xe bán bánh mì B, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết.

Truy tìm nguồn độc

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế đã lập tức yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Tạm ngưng hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì này. UBND phường Phan Thiết cũng được chỉ đạo giám sát việc đóng cửa, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố trên địa bàn.

Công tác điều tra đang được thực hiện khẩn cấp để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Cơ quan điều tra đã xác định ca bệnh đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào lúc 2 giờ sáng ngày 13-12. Đáng chú ý, cơ sở xe bánh mì B khai báo đã bán ra 150 ổ bánh mì trong ngày 12-12. Các nạn nhân gồm công nhân, nội trợ, lao động tự do cho đến học sinh, sinh viên.

Bánh mì “chui”

Qua điều tra ban đầu, chủ xe bán bánh mì này không đăng ký kinh doanh và không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Các nguyên liệu làm nên ổ bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc có nguồn gốc phức tạp: Bánh mì được mua từ một lò tại Phan Thiết; chả lụa, thịt nguội, chà bông, nem được cung cấp từ hai cơ sở ở TP.HCM. Đặc biệt, pa tê, bơ, thịt xá xíu, đồ chua, nước sốt lại do chính chủ cơ sở tự làm tại nhà, nguồn nguy cơ cao nhất.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy các mẫu thực phẩm còn lại như jambong, chả lụa, nem chua, pa tê, thịt xá xíu, và khẩn trương gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, xác định chính xác "thủ phạm" gây ngộ độc.

Cập nhật đến 7 giờ sáng ngày 15-12, trong số 44 ca mắc, đã có 18 ca xuất viện nhưng vẫn còn 26 ca đang nằm điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa An Phước và các cơ sở y tế khác. Mặc dù tình trạng sức khỏe tạm ổn, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn được lệnh tiếp tục tiếp nhận, theo dõi và điều trị kịp thời, đồng thời báo cáo liên tục về Sở Y tế.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về công tác quản lý an toàn thực phẩm đường phố. Toàn các cơ quan chức năng đang nỗ lực tối đa, đua với thời gian để kiểm soát tình hình.