Lấy mẫu xét nghiệm vụ 36 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì 14/12/2025 18:12

(PLO)- Sau khi ăn bánh mì mua tại cùng một tiệm ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, 36 người có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày 14-12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ghi nhận 36 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

36 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, chiều 12-12, nhiều người dân liên tiếp được đưa vào Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, kèm theo sốt. Trước diễn biến bất thường, các cơ sở y tế đã khẩn trương báo cáo sự việc đến Sở Y tế để phối hợp xử lý.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử đoàn công tác đến các bệnh viện để ghi nhận thông tin, tiến hành điều tra dịch tễ. Qua khai thác bước đầu, hầu hết bệnh nhân cho biết trước khi xuất hiện triệu chứng đều đã ăn bánh mì tại cùng một tiệm bánh mì trên địa bàn phường Phan Thiết.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm liên quan và mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân, gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dự kiến kết quả phân tích sẽ có vào ngày 15-12.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời sẽ cung cấp thông tin chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chuyên môn.

Tính đến chiều 14-12, trong tổng số 36 ca nghi ngộ độc thực phẩm, hiện còn 19 người đang được điều trị tại bệnh viện, các trường hợp còn lại đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.