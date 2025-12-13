Lâm Đồng diễn tập thực chiến an ninh mạng, xây dựng lá chắn số từ cơ sở 13/12/2025 13:39

(PLO)- Sau 2 ngày tập huấn và diễn tập bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, tỉnh Lâm Đồng đã bế mạc chương trình với nhiều nội dung sát thực tiễn.

Ngày 13-12, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ bế mạc chương trình “Tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025”.

Diễn tập thực chiến và tập huấn trực tuyến đến 124 điểm cầu cấp xã

Nét mới nổi bật của chương trình năm nay là phần diễn tập mô phỏng dưới hình thức Cuộc thi CTF (Capture The Flag). 19 đội Phòng thủ với hơn 200 thành viên đến từ Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, các sở ngành và ba trường đại học (ĐH Đà Lạt, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Phan Thiết) cùng tranh tài trên 20 tình huống sát với các sự cố thường gặp trong thực tế.

Lâm Đồng diễn tập thực chiến an ninh mạng, xây dựng lá chắn số từ cơ sở

Các bài thi bao quát nhiều mảng nghiệp vụ: Khai thác lỗ hổng, leo thang đặc quyền, tấn công dịch vụ công trực tuyến, phân tích log, điều tra mã độc, khôi phục hệ thống…

Trong suốt thời gian thi, các đội đều làm bài với tinh thần nghiêm túc, trung thực, coi đây là cơ hội rèn kỹ năng, không chạy theo hình thức, thành tích.

Sáng 12-12, Ban Tổ chức dành trọn phiên để các chuyên gia PA05 “giải phẫu” từng nhóm bài, phân tích tư duy tiếp cận, chuỗi bước kỹ thuật, công cụ sử dụng, chỉ ra các lỗi phổ biến. Không khí hội trường sôi nổi khi các đội liên tục đặt câu hỏi, tranh luận cách làm giữa bài giải của đội mình và gợi ý của chuyên gia.

“Ngoài việc thi đua, đây thực sự là một "tiết học thực chiến" giúp hệ thống hóa kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử lý sự cố cho lực lượng ứng cứu sự cố và cán bộ công nghệ thông tin các đơn vị”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Song song với diễn tập CTF, chương trình còn tập huấn chuyên sâu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Các báo cáo viên đến từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và PA05 Công an tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng cho hơn 2.000 đại biểu là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT, an toàn thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã.

Kết quả Cuộc thi CTF, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội ITDLU{SoS} của Trường ĐH Đà Lạt; hai giải Nhì thuộc về đội YU-Sẵn sàng (ĐH Yersin Đà Lạt) và UPTTechlog (ĐH Phan Thiết); ba giải Ba cho các đội Sáu Bit, 007–NotFound, 404 Flag Not Found; bốn giải Khuyến khích trao cho các đội Bầu Trời, Root, Vệ Binh 19, Đ16-404 Not Found.

Nội dung tập huấn tập trung vào yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo Nghị định 85/2016, nâng cao nhận thức an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Chương trình được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến 124 điểm cầu cấp xã, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng xuống tận cơ sở.

Việc các trường đại học cùng tham gia, đạt thứ hạng cao cho thấy nguồn nhân lực trẻ về an ninh mạng tại Lâm Đồng đang dần được hình thành, tạo lực lượng kế cận quan trọng cho tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số.

Xây dựng lá chắn số – nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban Tổ chức, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình; đồng thời chúc mừng thành tích của các đội thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị; khẩn trương rà soát, đánh giá hệ thống thông tin đang quản lý, xác định và phê duyệt cấp độ an toàn theo đúng quy định.

Các đội đạt giải Nhì Cuộc thi CTF.

Các cơ quan cần tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng; tăng cường phối hợp giám sát, phát hiện, xử lý sự cố. Cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm, coi Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh là nòng cốt trong phòng ngừa, ứng phó các tình huống tấn công mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc giao Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng – chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai các chiến lược, kế hoạch về an ninh mạng; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các hệ thống trọng yếu, kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ, lỗ hổng tiềm ẩn.

Chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến an ninh mạng năm 2025 khép lại, nhưng dư âm về một hoạt động thực chất – thực học – thực việc vẫn lan tỏa trong đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, an ninh mạng từ tỉnh đến cơ sở.

Với vai trò thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện rõ vị trí trung tâm trong việc xây dựng và vận hành lá chắn số của địa phương: Chủ động tham mưu, tổ chức diễn tập trên hệ thống thật, huy động được sự tham gia của nhiều sở ngành, trường đại học; đồng thời trực tiếp huấn luyện, giải đáp, chuyển giao kinh nghiệm xử lý sự cố cho lực lượng ứng cứu sự cố toàn tỉnh.

Mỗi cán bộ chiến sĩ PA05, mỗi thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cùng các đội tuyển CTF giờ đây không chỉ là những “người lính” trên không gian mạng, mà còn là hạt nhân nòng cốt trong việc bảo vệ dữ liệu, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.