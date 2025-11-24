Lâm Đồng: Xử lý 6 trường hợp đăng tin sai sự thật về mưa lũ, gây hoang mang dư luận 24/11/2025 12:27

Ngày 24-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 6 người đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tình hình mưa lũ, gây ảnh hưởng đến công tác ứng phó thiên tai và trật tự xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về bão lũ.

Cụ thể, ngày 23-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc bà N.T.B.Đ (sinh năm 1973, trú xã Đơn Dương) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin thất thiệt “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt”. Bài viết xuất hiện đúng thời điểm mưa lớn kéo dài, khiến nhiều người dân hiểu sai rằng vỡ đập là nguyên nhân gây ngập lụt tại xã D’Ran. Làm việc với cơ quan Công an, bà Đ. thừa nhận đăng tải theo tin đồn, không kiểm chứng và đã nhận thức rõ hành vi vi phạm.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triệu tập 5 trường hợp khác gồm ông N.Q.T (1993), bà M.P.T (sinh năm 2003), bà L.T.N.N (sinh năm 1993), bà N.T.H.L (sinh năm 1995) – cùng trú tại phường Xuân Hương và phường Lâm Viên – Đà Lạt; ông T.V.T (sinh năm 1996). Đây là các quản trị viên của hai fanpage cộng đồng lớn là “Đ.L” (627.000 lượt theo dõi) và “Đ.L.R.V.C.T” (18.000 lượt theo dõi). Nhóm này đăng tải thông tin sai sự thật rằng “Đà Lạt sẽ hết xăng dầu trong 1-2 ngày tới” và “các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm hoạ không”.

2 trường hợp đăng tin sai sự thật bị triệu tập làm việc.

Công an xác định các nội dung trên đều không đúng sự thật, gây tâm lý lo lắng trong cộng đồng, dẫn đến tình trạng người dân đổ xô mua, tích trữ xăng dầu, tạo khan hiếm cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Làm việc với lực lượng chức năng, các trường hợp này cho biết đã đăng tải thông tin do tiếp cận nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp theo quy định pháp luật.

Tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn chính thống, không phát tán nội dung chưa kiểm chứng, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo dựng để câu view, câu like.

Mọi hành vi tung tin giả, gây hoang mang trong thiên tai sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm; thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng thiên tai để trục lợi hoặc kích động, gây mất an ninh trật tự.