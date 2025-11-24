Tỉnh Lâm Đồng thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng, 5 người tử vong sau mưa lũ 24/11/2025 10:15

(PLO)- Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở khiến nhiều khu dân cư của tỉnh Lâm Đồng bị cuốn trôi, hàng nghìn ha hoa màu hư hại, giao thông chia cắt.

Ngày 24-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều thôn buộc phải di dời

Theo báo cáo mới nhất, tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 23-11 đã khiến 5 người chết, 1 người bị thương, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm vì nước dâng nhanh và sạt lở liên tiếp.

Nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng tan hoang sau trận lũ. Ảnh: VÕ TÙNG

Mưa lớn khiến nhiều xã ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập, Nam Đà… chìm trong biển nước. Nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn khi nước lũ tràn qua đường, cuốn trôi tài sản và nhà cửa của người dân.

Riêng khu vực Đơn Dương, lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ trong đêm 19-11 vì nước lên quá nhanh. Tại xã Nam Đà, có nơi nước ngập sâu 3 m, cuốn trôi nhiều tài sản và làm cô lập cả khu dân cư. Tại Đà Lạt, các phường Xuân Hương và Xuân Trường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, nhiều khu vực buộc phải di dời dân vì nguy cơ taluy tiếp tục sụt trượt.

Mưa lớn kéo dài cũng làm xuất hiện hơn 180 điểm sạt lở. Trong đó, đèo Prenn và đèo Mimosa là hai cửa ngõ chính vào nội đô Đà Lạt bị hư hỏng nghiêm trọng. Tại nhiều vị trí, nền đường bị khoét sâu, mặt đường nứt gãy hoàn toàn.

Trên tuyến quốc lộ 27C, sạt lở taluy dương tại km45 vùi lấp một xe khách, giao thông bị tê liệt nhiều giờ. Đường Bidoup – Lang Biang xuất hiện vết nứt dài 120 m, ăn sâu vào mặt đường khiến phương tiện qua lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thủy điện đồng loạt xả điều tiết, vùng hạ du bị ngập sâu

Do lượng mưa lớn và dung tích hồ đạt ngưỡng, nhiều thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai phải xả lũ với lưu lượng từ 250–430 m³/s. Việc xả điều tiết giúp giảm áp lực cho hồ chứa nhưng khiến nhiều xã hạ du như Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập… tiếp tục ngập sâu, nước rút rất chậm.

Lượng nước đổ về qua thác Liên Khương lớn nhất kể từ năm 1964 đến nay. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước thiệt hại lớn, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ Lâm Đồng 500 tỉ đồng từ ngân sách trung ương. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 20 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỉ đồng, cùng hàng chục tấn nhu yếu phẩm được đưa đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Quân khu 7 cũng đã tăng cường 400 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ động, phối hợp sơ tán dân, dựng rào chắn, đảm bảo an toàn tại các điểm sạt lở.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì trực ban 24/24, theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời ưu tiên hỗ trợ nhà ở, khôi phục sản xuất và sửa chữa các tuyến đường huyết mạch.