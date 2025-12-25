Ban Nội chính nêu 7 nhóm hành vi lãng phí cần tập trung phòng, chống 25/12/2025 20:22

(PLO)- Ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, thông tin về quan điểm chỉ đạo trong chống lãng phí của Ban Chỉ đạo trong năm 2026 và nêu rõ 7 hành vi cần tập trung phòng, chống.

Chiều 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 29, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo. Chiều cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp.

Ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông tin tại cuộc họp.

﻿Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp chưa từng có, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền 3 cấp và tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, thông tin quan điểm chỉ đạo trong chống lãng phí của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Theo ông Quang, ngày 29-10-2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 191-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Trong đó, đã bổ sung cho Ban Chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống lãng phí.

Ngày 28-4-2025, Ban Chỉ đạo đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW về một số nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống lãng phí, trong đó nêu rõ 7 nhóm hành vi gây lãng phí cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Thứ nhất, hành vi vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công gây lãng phí.

Thứ hai, hành vi gây lãng phí liên quan đến xây dựng, ban hành thể chế về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Thứ ba, hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ tư, hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản công.

Thứ năm, hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và tài nguyên khác.

Thứ sáu, hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ bảy, các hành vi khác gây lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác “phòng, chống lãng phí”, bám sát các nội dung theo Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp các công trình, cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập… nhằm mục tiêu khơi thông, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.